Sarri esprime il suo punto di vista sul calciomercato: «Il mercato lo fa la società, ma qui sembra che sono tutti in vendita…»

Sarri pieno di dubbi in questa fase di calciomercato! Ecco quali sono le esigenze del tecnico biancoceleste per gennaio

Nel corso di un’intervista post partita, Maurizio Sarri ha preso una posizione decisa riguardo al calciomercato della Lazio. Il tecnico ha ribadito che non ha alcun ruolo nelle decisioni relative agli acquisti o alle cessioni dei giocatori. «Il mercato lo fa la società. Lotito è stato chiaro. Io mi tiro fuori. L’importante è che, se arrivano dei nuovi giocatori, poi non si dica che sia stato io a sceglierli», ha sottolineato l’allenatore, mettendo così in chiaro la sua separazione dalle dinamiche di mercato del club.

Sarri ha anche criticato l’atmosfera che si è creata attorno ai giocatori della Lazio, evidenziando come le voci di mercato abbiano fatto crescere un clima di incertezza. «Qui sembra che sono tutti in vendita…», ha aggiunto, esprimendo disappunto per le speculazioni che circolano su alcuni dei suoi giocatori. Il tecnico ha voluto così ribadire che il suo obiettivo è concentrarsi sulla preparazione della squadra, senza lasciarsi distrarre dalle voci di mercato che, a suo avviso, potrebbero influire negativamente sull’ambiente.

