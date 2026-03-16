Motta: «Lo spogliatoio è unito verso l’obiettivo. Avevamo preparato bene la partita con il Milan!»

Edoardo Motta, giovane portiere della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni in mixed zone dopo la vittoria di ieri sera contro il Milan

La Lazio si gode una serata pesante, di quelle che possono lasciare tracce importanti nel finale di stagione. Il successo casalingo contro il Milan ha riportato entusiasmo all’Olimpico e ha acceso i riflettori anche su Edoardo Motta, giovane portiere biancoceleste intervenuto in zona mista al termine della partita. Le sue parole:

L’OCCASIONE E L’INFORTUNIO DI PROVEDEL – «Io sto vivendo questo momento con grande spensieratezza, è una cosa che mai mi sarei aspettato. Né di esordire né di giocare più partite in Serie A. Dispiace per Ivan perché è davvero un ragazzo d’oro e un portiere eccezionale. E la Lazio ha bisogno di un portiere con l’esperienza e il carisma di Ivan. Non vedo l’ora torni, anche per me. Avere una spalla così importante da cui apprendere ogni giorno è utile per il mio futuro e per la mia crescita».

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LA FORZA DEL GRUPPO – «Ho trovato uno spogliatoio molto unito, ringrazio tutti per avermi accolto così bene. Essere uniti e coesi, avere un unico obiettivo, fa davvero la differenza. Siamo sempre stati sereni, aspettavamo il grande ritorno dei tifosi. Ringrazio tutti quelli che sono venuti allo stadio e mi hanno dato la possibilità di vederlo pieno».

PREPARAZIONE DELLA GARA E MIGLIO PARATA – «La partita è stata preparata come tutte le altre, abbiamo dato tutto in allenamento preparandoci con determinazione. Forse l’appoggio dei tifosi può aver dato una spinta in più, volevamo ripagarli di essere venuti allo stadio e spero che ci siamo riusciti. Parata più difficile? Non so, la lascio scegliere a voi. C’è stato un momento in cui il Milan era in forcing importante e ha calciato 3-4 angoli di fila. Noi abbiamo provato a fare muro e tenere botta, ci siamo riusciti bene».

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