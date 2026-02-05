Moggi: «Da quando è andato via Tare c’è meno sicurezza. Sarri fa quel che può! E su Lotito…»

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato del momento attuale vissuto dalla Lazio in questa stagione. Le sue parole

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha analizzato il momento complesso vissuto dalla Lazio in questa stagione. Intervenendo ai microfoni di “9 Febbraio”, su Radiosei, Moggi ha dichiarato:

PROBLEMI – «Il problema di fondo per la Lazio è il cambiamento della società. Da quando è andato via Tare c’è meno sicurezza. Il fatto si ripercuote sulla squadra, c’è uno scollamento, malgrado Lotito sia un presidente che segue attentamente tutto quello che viene fatto. La Lazio di oggi è con un grande presidente ma un po’ solo, anche in virtù delle distanze evidenti con Sarri. Se il presidente dice che tutto va bene e le cose sono state fatte bene non posso che adeguarmi. E’ chiaro che nell’ultima sessione di mercato c’è stata più attenzione per le uscite piuttosto che per le entrate».

SARRI – «Secondo me fa anche troppo. Se ti vengono meno i giocatori migliori è tosta. La Lazio arranca, ma sopravvive. Non può fare i miracoli, sarebbe stato criticabile nel caso in cui la società avesse rinforzato la rosa. La sostanza è che c’è una ragione che spiega la mancanza di risultati. In poche parole, non può dare quello che potrebbe non per proprie responsabilità. Occhio, però, ai giocatori sconosciuti che arrivano. Poi il campo smentisce lo scetticismo».

