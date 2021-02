Mimun: «Ora gambe in spalla, il campionato è aperto. Ma basta Hoedt»

Lo sfogo di Clemente Mimun su Twitter, con la testa proiettata ai prossimi impegni dei biancocelesti in campionato

La sconfitta contro l’Inter brucia e spegne leggermente l’entusiasmo di una Lazio reduce da 6 successi di fila. La testa va però ai prossimi impegni, non c’è tempo per piangere sul latte versato: alla prossima c’è la Sampdoria, e incombe la Champions.

Il pensiero di Clemente Mimun, direttore del TG5, non lascia spazio a dubbi: «Ok la sconfitta con l’Inter ci poteva stare,ora gambe in spalla e diamoci da fare,il campionato è apertissimo e, per favore, basta Hoedt».