Milinkovic Savic-Lazio, si sogna il grande ritorno in biancoceleste. Ecco la situazione - Lazio News 24

Milinkovic Savic-Lazio, sogno di ritorno: Fabrizio Romano riaccende le speranze dei tifosi

Il binomio Milinkovic Savic-Lazio continua a far battere il cuore dei tifosi biancocelesti. Nonostante l’addio nella scorsa estate e l’approdo del centrocampista serbo in Arabia Saudita, l’ipotesi di un ritorno a Formello sembra tutt’altro che chiusa. A rilanciare la suggestione ci ha pensato il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha parlato apertamente della situazione contrattuale del giocatore e delle possibilità future.

«Milinkovic Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto è un tema e andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta», ha dichiarato Romano nei giorni scorsi. Poche parole, ma capaci di accendere nuovamente l’entusiasmo del popolo laziale. La prospettiva di un ritorno Milinkovic Savic-Lazio per l’estate 2026, o magari anche prima in caso di rescissione anticipata o formula favorevole, non sembra più così utopica.

Il centrocampista, che ha lasciato un segno profondo nella storia recente della Lazio, mantiene un legame speciale con la società e con la tifoseria. La sua partenza, sebbene dolorosa, è stata accolta con rispetto proprio per quanto aveva dato alla causa biancoceleste. Un eventuale ritorno chiuderebbe un cerchio emotivo che i tifosi non hanno mai davvero interrotto.

Dal punto di vista fisico, Milinkovic è ancora integro. In Arabia ha continuato a collezionare buone prestazioni, pur in un campionato meno competitivo. La sua classe, il senso del gol e la capacità di imporsi in mezzo al campo restano intatte. E in una Lazio che continua a cercare identità e leadership, il suo reinserimento rappresenterebbe un upgrade immediato e concreto.

Il ritorno del serbo non sarebbe solo un’operazione nostalgica, ma un colpo tecnico di grande valore. In un mercato dove le occasioni a parametro zero sono sempre più rare, la possibilità di rivedere il nome Milinkovic Savic-Lazio tra i protagonisti del centrocampo è qualcosa che Lotito e Fabiani dovrebbero valutare con grande attenzione.

La prossima estate sarà cruciale. La volontà del giocatore, le strategie della società e la situazione economica del club saudita saranno variabili decisive. Ma una cosa è certa: il sogno Milinkovic Savic-Lazio non è mai finito davvero. E ora, più che mai, potrebbe tornare ad essere realtà.