Sarri carica la Lazio: il retroscena del discorso a Formello dopo il Bayern

Maurizio Sarri ha caricato la Lazio in vista della sfida di domani col Bologna: il retroscena del dialogo con la squadra a Formello

La sfida di domani all’Olimpico contro il Bologna sarà molto importante per la Lazio di Maurizio Sarri per cercare di continuare ad inseguire l’Europa che conta per quello che è un vero e proprio scontro diretto. Come riferisce Il Messaggero, a Formello il tecnico ha caricato la squadra con queste parole:

PAROLE – «Siamo stanchi, lo capisco, quindi a maggior ragione dobbiamo provare a vincere con l’intelligenza».