Mattei: «Incontro Lotito Puller? Credo abbiano parlato di questo; Sarri ha promosso quel calciatore»

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha commentato diversi temi caldi in casa Lazio, dalle voci sull’incontro tra il presidente Lotito e Michele Puller, alla situazione della difesa, fino alle strategie di player trading e gestione economica del club. Mattei ha espresso la sua opinione sulle possibili ragioni dietro l’incontro con Puller, un uomo d’affari legato al Borussia Dortmund, e ha analizzato le scelte di Sarri in difesa, evidenziando una chiara preferenza per alcuni profili. Ha inoltre criticato la politica societaria, suggerendo la necessità di aumentare le entrate anziché limitarsi a ridurre le spese, puntando il dito contro la gestione del merchandising e del player trading, ambiti in cui, a suo dire, la Lazio non sta sfruttando appieno il proprio potenziale. Di seguito le sue parole.

SULL’INCONTRO LOTITO-PULLER – «Puller? È un componente del consiglio economico del Borussia. Io credo che Lotito gli abbia chiesto un consiglio economico, su come uscire da questa situazione.»

SULLA DIFESA E LE SCELTE DI SARRI – «Romagnoli sarà out nelle prime due gare. Patric non sappiamo come potrà rientrare all’esordio, Sarri ha promosso Provstgaard, è un segnale del fatto che Gigot non è un difensore per lui.»

SULLA POLITICA SOCIETARIA E IL PLAYER TRADING – «La politica della Lazio è quella di risparmiare, anche sulle penne e la cancelleria. Non bisogna cercare di ridurre le spese, ma di aumentare le entrate. Non si sta tirando al massimo la macchina, si va a velocità di crociera. Merchandising e player trading, tutte cose sconosciute nella società. Si parla di progetto giovani ma poi viene rinnovato il contratto di Pedro e anche di Vecino, in più si parla di Insigne. Si parla del player trading, ma ad esempio, facendo un raffronto con il Napoli, quante maglie e gadget vende De Laurentiis. Per non parlare dei diritti di immagine nei contratti.