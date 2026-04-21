Mattei: «La Coppa Italia è un’opportunità per salvare la stagione! La Lazio può ripetere la prova di Napoli»

Il giornalista Stefano Mattei ha parlato della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Le dichiarazioni

Manca poco alla sfida, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, tra Atalanta e Lazio in programma domani sera. Di questo e tanto altro ha parlato il giornalista Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei:

«Quella di domani è una fantastica opportunità per salvare la stagione. Vincere sarebbe quasi un’impresa, considerando il pari dell’andata, la loro forza, il momento: è una gara contro una squadra che da quando c’è Palladino ha raddoppiato la sua media punti. Credo che la Lazio possa ripetere la prova di Napoli: fase difensiva molto attenta, per poter sfruttare poi le ripartenze».

Ultimissime Lazio Live: la conferenza stampa di Sarri, le parole di Zaccagni e molto altro



