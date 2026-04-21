Hanno Detto
Mattei: «La Coppa Italia è un’opportunità per salvare la stagione! La Lazio può ripetere la prova di Napoli»
Il giornalista Stefano Mattei ha parlato della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Le dichiarazioni
Manca poco alla sfida, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, tra Atalanta e Lazio in programma domani sera. Di questo e tanto altro ha parlato il giornalista Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei:
«Quella di domani è una fantastica opportunità per salvare la stagione. Vincere sarebbe quasi un’impresa, considerando il pari dell’andata, la loro forza, il momento: è una gara contro una squadra che da quando c’è Palladino ha raddoppiato la sua media punti. Credo che la Lazio possa ripetere la prova di Napoli: fase difensiva molto attenta, per poter sfruttare poi le ripartenze».
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