Connect with us

Hanno Detto

Marusic nel post partita: «E’ stato un gol molto importante! L’obiettivo è continuare così»

Published

5 giorni ago

on

By

Marusic
Marusic

Adam Marusic, giocatore della Lazio, è intervenuto nel post partita del match della 28a giornata contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni

Adam Marusic, giocatore della Lazio, si è espresso nel post partita del match valido per la 28a giornata del torneo di Serie A 2025/26 contro il Sassuolo. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

Calciomercato Lazio LIVE: il futuro di Zaccagni, Dia, Noslin e Romagnoli

GOL – «E’ stato un gol molto importante per tutti noi, volevamo conquistare i tre punti e ci siamo riusciti! Penso che dobbiamo continuare così e alla fine vediamo dove riusciremo ad arrivare in campionato».

CENTRAVANTI – «Mi capita di fare il centravanti, può succedere tutto. Ci ho creduto fino alla fine ed è arrivato questo splendido gol che ha reso felice la squadra».

ATTACCANTE – «Come attaccante non ho mai avuto un idolo!».

STADIO – «Come già dicevo prima, per me lo stadio pieno è tanto importante, ma penso per chiunque giochi per questa maglia. Loro hanno deciso così, spero che tornino il più presto possibile. Noi continueremo a fare grandi gare».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×