Marusic nel post partita: «E’ stato un gol molto importante! L’obiettivo è continuare così»

Adam Marusic, giocatore della Lazio, è intervenuto nel post partita del match della 28a giornata contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni

Adam Marusic, giocatore della Lazio, si è espresso nel post partita del match valido per la 28a giornata del torneo di Serie A 2025/26 contro il Sassuolo. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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GOL – «E’ stato un gol molto importante per tutti noi, volevamo conquistare i tre punti e ci siamo riusciti! Penso che dobbiamo continuare così e alla fine vediamo dove riusciremo ad arrivare in campionato».

CENTRAVANTI – «Mi capita di fare il centravanti, può succedere tutto. Ci ho creduto fino alla fine ed è arrivato questo splendido gol che ha reso felice la squadra».

ATTACCANTE – «Come attaccante non ho mai avuto un idolo!».

STADIO – «Come già dicevo prima, per me lo stadio pieno è tanto importante, ma penso per chiunque giochi per questa maglia. Loro hanno deciso così, spero che tornino il più presto possibile. Noi continueremo a fare grandi gare».