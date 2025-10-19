Marusic pre Atalanta Lazio: «Abbiamo preparato molto bene la partita. Il mister...» - Lazio News 24

Le dichiarazioni di Marusic pre Atalanta Lazio. Le parole del giocatore biancoceleste

La Lazio si prepara a vivere un’altra tappa fondamentale della sua stagione, affrontando l’Atalanta in trasferta al New Balance Stadium di Bergamo. Una gara che arriva in un momento delicato per i biancocelesti, reduci da settimane complicate tra infortuni e risultati altalenanti. A poche ore dal fischio d’inizio, è stato il difensore Adam Marusic a parlare nel prepartita, esprimendo tutta la determinazione della squadra nel voler tornare a casa con un risultato positivo.

Ai microfoni di Sky Sport, Marusic ha sottolineato l’importanza della sfida per la Lazio: «Abbiamo avuto tempo durante la sosta per preparare bene questa partita, che è molto importante per noi. Sappiamo che l’Atalanta gioca molto bene, soprattutto in casa, ma il nostro obiettivo è dare tutto per conquistare punti fondamentali». Il terzino montenegrino ha anche evidenziato quanto una prestazione convincente possa dare la giusta spinta alla squadra: «Un buon risultato può restituirci fiducia per le prossime partite. Dobbiamo restare positivi e guardare avanti».

Nel corso dell’intervista concessa anche a DAZN, Marusic ha ribadito concetti simili, mettendo in luce lo spirito di gruppo che anima l’ambiente Lazio: «Sappiamo cosa vuole il mister e abbiamo lavorato con intensità. Ognuno di noi dovrà dare il massimo per portare a casa un risultato importante. Le partite dopo la sosta non sono mai facili, ma siamo pronti a giocarcela».

La Lazio arriva a questa sfida con l’obiettivo di rilanciarsi in classifica e di ritrovare continuità. Le parole di Marusic riflettono uno spogliatoio compatto, consapevole delle difficoltà ma determinato a superarle con lavoro e concentrazione. In un campionato ancora lungo e aperto, ogni punto può fare la differenza, soprattutto contro una diretta concorrente per le posizioni europee come l’Atalanta.

Sarà dunque una prova di maturità per la squadra di Sarri, chiamata a reagire con carattere. La Lazio ha bisogno di confermare i segnali positivi visti a tratti in questa stagione e costruire finalmente una striscia di risultati utili. E in questo percorso, l’atteggiamento mostrato da giocatori esperti come Marusic potrebbe essere una delle chiavi per riportare fiducia e stabilità all’intero gruppo biancoceleste.

