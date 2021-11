Marchisio: «Milinkovic Savic come me? No, non mi rivedo in lui»

Marchisio ha parlato alla vigilia di Lazio-Juventus: queste le sue parole contenute nel match program della società biancoceleste

«Mi rivedo in lui? No perché non è una questione di come uno gioca, ma per doti atletiche tecniche. Sergej, anche quando ero ancora in campo, mi sarebbe sempre piaciuto vederlo alla Juventus per prendere il posto di Pogba nel centrocampo bianconero perché ha caratteristiche simili al francese, soprattutto a livello fisico, ma forse ha ancora qualche giocata in meno a livello di continuità»

