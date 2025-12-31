Mandas Lazio, addio rimandato? Si blocca l’operazione che avrebbe portato Perin al Genoa: ecco cosa può accadere al portiere greco dei biancocelesti

Calciomercato
Mandas Lazio, addio rimandato? Lo stop alla trattativa tra Juventus e Genoa per Perin può fermare l’operazione: ora si valutano alternative
Il domino dei portieri che ruota attorno a Christos Mandas potrebbe essersi bloccato. Il no della Juventus alla cessione di Mattia Perin al Genoa, riportato da Tuttosport, ha infatti rallentato anche le manovre che potevano coinvolgere il portiere della Lazio.
Nelle ultime settimane, l’uscita di Perin sembrava il primo tassello destinato a sbloccare un triangolo di trattative tra Torino, Genova e Roma. Con la permanenza del secondo portiere bianconero, però, si riduce drasticamente la possibilità che la Juventus torni alla carica per Mandas, profilo seguito in caso di partenza di Perin.
La Lazio resta comunque in attesa. Mandas, chiuso dalla titolarità di Ivan Provedel, è considerato uno dei principali candidati all’uscita nel mercato di gennaio. Il Genoa continua a rappresentare una pista concreta, soprattutto nell’ottica di uno scambio che potrebbe coinvolgere Nicola Leali, soluzione che permetterebbe ai biancocelesti di sistemare il ruolo di vice.
Con la Juve momentaneamente fuori dai giochi, il futuro di Mandas sembra quindi legato soprattutto all’asse con il Grifone. Le prossime settimane diranno se l’intrigo portieri troverà finalmente una via d’uscita.
