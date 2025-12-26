Lutto nel calcio francese: scomparso a 72 anni Jean‑Louis Gasset, ex Marsiglia e Montpellier

Addio a Jean‑Louis Gasset: il calcio francese piange l’ex allenatore di Marsiglia e Montpellier

Un velo di profonda tristezza avvolge il calcio francese in questo 26 dicembre. A 72 anni è scomparso Jean‑Louis Gasset, figura carismatica e punto di riferimento per generazioni di appassionati. Tecnico preparato e uomo di grande umanità, Gasset ha lasciato un segno indelebile sia come allenatore sia come collaboratore nei club più prestigiosi d’Europa. La notizia della sua morte ha scosso un ambiente che lo stimava non solo per le sue competenze, ma anche per l’ironia e la sensibilità che lo rendevano unico.

Una carriera senza confini: dal PSG alla Costa d’Avorio

Il percorso professionale di Gasset è stato un viaggio attraverso culture calcistiche diverse. A lungo considerato il “vice” perfetto, capace di mantenere equilibrio e serenità in piazze complesse come Paris Saint‑Germain ed Espanyol, ha poi scelto di mettersi in prima linea. Ha guidato club importanti come l’Olympique Marsiglia e soprattutto il Montpellier, la sua casa sportiva. Tra le esperienze più significative spicca quella da Commissario Tecnico della Costa d’Avorio (2022‑2024), dove ha portato competenza e stabilità in un contesto ricco di talento ma non privo di difficoltà.

Il ricordo del Montpellier e il cordoglio della famiglia Nicollin

Il Montpellier, ultima squadra allenata da Gasset, ha espresso il proprio dolore con un messaggio commosso sui social, ricordandone il sorriso, la voce e l’umorismo tagliente. Anche il presidente Laurent Nicollin ha voluto rendere omaggio al tecnico, stringendosi attorno alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. Un pensiero speciale è stato rivolto ai figli Robin e Coralie e alla madre Eliane. Con la scomparsa di Jean‑Louis Gasset, il calcio francese perde una delle sue anime più autentiche, un uomo capace di trasmettere passione e competenza fino all’ultimo giorno.

La redazione di Lazionews24 si stringe al fianco dei suoi cari per la triste perdita.

