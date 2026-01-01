Loftus-Cheek Lazio, l’arma in più per arrivare al centrocampista del Milan è un giocatore biancoceleste! Le riflessioni della dirigenza per concludere l’operazione

Loftus-Cheek Lazio, l’arma in più per arrivare al centrocampista del Milan è un giocatore biancoceleste! Un possibile incastro può sbloccare la trattativa

La Lazio guarda con attenzione anche al reparto difensivo in vista delle prossime mosse di mercato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club biancoceleste si sarebbe già attivato alla ricerca di un difensore centrale, segnale evidente di come a Formello si stiano valutando nuove possibili uscite e i ruoli sui quali intervenire con maggiore urgenza.

In questo contesto assume un peso specifico rilevante la situazione di Mario Gila. Il centrale spagnolo, arrivato nella Capitale nel 2022 dal Real Madrid per volontà di Igli Tare, continua a essere seguito con grande interesse dal Milan. Il contratto di Gila scade nel 2027, ma al momento non sembrano esserci segnali incoraggianti sul fronte rinnovo, elemento che spinge la Lazio a fare riflessioni approfondite sul suo futuro.

Sempre secondo il quotidiano romano, il difensore potrebbe diventare una pedina sacrificabile già nel breve periodo, soprattutto se si aprisse un dialogo concreto con il Milan. L’idea che circola è quella di un’operazione che possa agevolare l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese stimato da Maurizio Sarri per il lavoro condiviso ai tempi del Chelsea.

L’ostacolo principale resta l’ingaggio elevato di Loftus-Cheek, considerato fuori parametro sia da Claudio Lotito sia dalla dirigenza biancoceleste. Tuttavia, il rapporto tra il centrocampista e Sarri viene ritenuto un fattore da non sottovalutare e mantiene aperta una pista che, pur complessa, non è stata ancora accantonata.

La difesa, dunque, diventa un nodo strategico del mercato laziale: da un lato la necessità di tutelarsi in caso di addii importanti, dall’altro la possibilità di sfruttare eventuali cessioni eccellenti per costruire incastri funzionali alle richieste del tecnico.

LEGGI ANCHE – Mercato Milan, conferme su Gila e mossa a sorpresa