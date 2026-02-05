Connect with us

Lazio Women, Cetinja passa in prestito allo Zurigo: il comunicato

Published

2 ore ago

on

By

Cetinja
As Roma 21/09/2024 - campionato di calcio serie A femminile / Lazio-Juventus / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Sara Cetinja

Lazio Women, nella giornata odierna Sara Cetinja è stata ceduta con la formula del prestito alla società svizzera. La comunicazione ufficiale

Il calciomercato non finisce per la Lazio Women, la quale oggi ha fatto registrare una cessione a titolo temporaneo. Infatti Sara Cetinja è tornata dal prestito alla Fiorentina, ma solo per essere girata subito dopo allo Zurigo. Il comunicato del club:

“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica che Sara Cetinja ha concluso il prestito con l’ACF Fiorentina. Contestualmente, il Club rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni della calciatrice serba alla società svizzera FC Zürich”.

