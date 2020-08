Lazio, vertice in vista Inzaghi-Lotito: dopo il pre-accordo c’è la firma

Lazio, previsto un incontro tra Inzaghi e Lotito: sul tavolo la questione del rinnovo

Pronti, partenza, firma. Inzaghi vola con la Lazio ad Auronzo e ora deve davvero iniziare la nuova stagione con tutti i crismi dell’ufficialità. Non c’era stato tempo a fine campionato, adesso il mister vedrà finalmente Lotito, da settimane in vacanza a Cortina. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.

Bisogna mettere nero su bianco il rinnovo concordato (a 2 milioni più bonus e premio scudetto) già a luglio per due anni (sino al 2023) con opzione per il terzo. Solo un attimo la Juve s’è messa di mezzo, Simone non ha mai perso il sorriso pensando comunque alla Champions.