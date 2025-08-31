Lazio Verona, un uomo di Sarri ha una voglia ‘pazza’ di riscatto: il motivo e di chi si tratta

Lazio Verona si avvicina, un uomo di Maurizio Sarri ha una voglia ‘pazza’ di riscatto, ecco svelato il motivo e di chi si tratta

Reduci dalla delusione del pesante 2-0 incassato in casa del Como, i biancocelesti si affidano al loro uomo simbolo, Mattia Zaccagni, per voltare pagina e ritrovare slancio. La sfida casalinga contro l’Hellas Verona non è solo una tappa di campionato, ma un appuntamento cruciale per l’esterno offensivo e per l’intera squadra, chiamata a reagire dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Zaccagni, fin dal suo arrivo a Roma nel 2021, si è imposto come il leader tecnico ed emotivo di una squadra che, in questo momento, ha disperato bisogno di un punto di riferimento.

Gli ultimi mesi non sono stati semplici per l’ex Verona. Frenato da problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento, ha visto la sua squadra attraversare un periodo complicato, fatto di risultati altalenanti e di un gioco che non ha convinto pienamente. Ora, però, è il momento del riscatto. La partita contro il suo passato, contro la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, ha per Zaccagni un valore speciale. È l’occasione per dimostrare a sé stesso e ai suoi compagni di essere tornato al top, pronto a caricarsi la squadra sulle spalle e a guidarla fuori dalle sabbie mobili.

I numeri, in questo senso, giocano a suo favore. Il Verona è, ironia della sorte, la sua “vittima” preferita: contro gli scaligeri ha preso parte a ben 7 gol in campionato, frutto di 3 reti e 4 assist. È un dato che alimenta le speranze dei tifosi e che aggiunge un ulteriore stimolo per il capitano, che sa di poter essere l’arma vincente per riaccendere la scintilla. Per la Lazio, questa partita è un banco di prova fondamentale. L’esito del match non dirà solo se la squadra è in grado di invertire la rotta, ma anche se Zaccagni è pronto a riprendersi il suo ruolo di leader in campo e a condurre i suoi compagni verso traguardi più ambiziosi.