 Lazio, gli ultras celebrano l'anniversario biancoceleste. Di cosa si tratta? - Lazio News 24
Connect with us

News

Lazio, gli ultras celebrano l'anniversario biancoceleste. Di cosa si tratta?

News

Lazio Juve, le probabili formazioni della sfida di Serie A: ecco le possibili scelte di Sarri e Tudor

News

Dia Lazio, prestazione che conferma le difficoltà: un’altra prestazione deludente! Quando torna la bella copia?

News

Sarri Lazio, il tecnico biancoceleste convince a metà: i giudizi e i voti dei quotidiani dopo la sfida contro l'Atalanta

News

Calciomercato Lazio, questa squadra vuole a tutti i costi comprare quel giocatore

News

Lazio, gli ultras celebrano l’anniversario biancoceleste. Di cosa si tratta?

Lazio news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Tifosi Lazio
Tifosi Lazio

Lazio, gli ultras celebrano l’anniversario degli Irriducibili a Bergamo

La passione degli ultras della Lazio non conosce confini, e ancora una volta lo hanno dimostrato seguendo la squadra in trasferta, anche nella difficile sfida contro l’Atalanta alla New Balance Arena di Bergamo. Nonostante la distanza e le difficoltà logistiche, il sostegno dei tifosi biancocelesti non è mai mancato, trasformando ogni stadio in un piccolo angolo di casa.

Durante la partita, un momento particolarmente sentito ha catturato l’attenzione di tutti i presenti: gli ultras della Lazio hanno esposto uno striscione commemorativo in occasione dell’anniversario della nascita del celebre gruppo “Irriducibili”, storica anima del tifo organizzato laziale. Il messaggio recitava: “18/10/1987 – Il futuro è solo il ricordo di uno stupendo passato”, un omaggio intenso e nostalgico che richiama le radici del movimento ultras biancoceleste.

Il gruppo degli Irriducibili ha segnato un’epoca nella tifoseria della Lazio, rappresentando per decenni il cuore pulsante della Curva Nord. Fondati nel 1987, hanno dato vita a coreografie indimenticabili, cori leggendari e un’identità forte, che ha resistito al passare del tempo. Sebbene oggi il gruppo non sia più attivo come un tempo, la memoria della sua esistenza resta vivissima nei cuori dei tifosi laziali.

Questo gesto, arrivato proprio durante una trasferta impegnativa, testimonia quanto la storia e le tradizioni siano ancora oggi parte integrante del modo di vivere la Lazio da parte dei suoi tifosi. La squadra, in campo, lotta per i tre punti; sugli spalti, invece, i supporter biancocelesti continuano a tramandare un patrimonio di passione e identità che va oltre i risultati sportivi.

La presenza costante degli ultras della Lazio in ogni stadio d’Italia rappresenta un elemento distintivo del club capitolino. A Bergamo, l’atmosfera creata dai tifosi laziali è stata ancora una volta all’altezza della loro fama, confermando il legame indissolubile tra la squadra e la sua gente.

Anche in un momento delicato della stagione, la Lazio può contare su un sostegno che va ben oltre il semplice tifo. È un amore viscerale, che si esprime anche attraverso gesti simbolici come lo striscione dedicato agli Irriducibili: un pezzo di storia che continua a vivere grazie alla passione dei suoi tifosi.

Leggi anche le ULTIMISSIME in casa Lazio

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.