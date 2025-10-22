Tudor, dente avvelenato della Lazio nei suoi confronti? La situazione attuale - Lazio News 24

Lazio, De Grandis: “Contro la Juve sarà decisiva anche per Tudor. I giocatori daranno il massimo”

La sfida tra Lazio e Juventus, in programma domenica sera, si preannuncia carica di tensione e significato, soprattutto per il tecnico biancoceleste Igor Tudor. A sottolinearlo è stato Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, che ha rilasciato un’intervista a Radio Laziale analizzando l’avvicinamento dei biancocelesti al big match contro i bianconeri.

Secondo De Grandis, sarà una gara molto particolare per diversi motivi, non solo per la classifica, ma anche per il momento delicato che Tudor sta vivendo: «Contro la Juventus, tanti giocatori della Lazio daranno il massimo anche per Tudor. L’allenatore si gioca la panchina, e spesso in queste situazioni la squadra reagisce con orgoglio. Prevedo una partita molto complicata, ma combattuta».

Il tecnico croato della Lazio è infatti sotto osservazione, e il match contro una big come la Juve potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per il suo futuro. Dopo alcune prestazioni altalenanti, servono risposte forti, sia dal punto di vista tattico che caratteriale. De Grandis è convinto che Tudor riceverà il supporto del gruppo: «In momenti di difficoltà, un gruppo unito riesce a dare qualcosa in più. E la Lazio ha giocatori esperti e di qualità».

Parlando proprio degli avversari, De Grandis ha voluto evidenziare due elementi chiave nella formazione bianconera: «Se dovessi scegliere due giocatori della Juve da temere, direi Yildiz, che è tecnicamente il più forte, e Thuram, che è fondamentale per l’equilibrio del centrocampo». La Lazio dovrà dunque fare attenzione alle accelerazioni del giovane turco e alla fisicità del francese.

Sui temi legati agli infortuni, il giornalista ha minimizzato il possibile impatto psicologico: «Non credo che tutti questi infortuni influenzino realmente il morale della squadra. Gli infortuni fanno parte del calcio. È un peccato per Cancellieri, che era in un buon momento, ma altri sono pronti a prendere il suo posto».

Infine, De Grandis ha dato un consiglio tecnico in vista della partita: «Domenica, riproporrei il centrocampo visto a Bergamo. Vecino è entrato bene, può essere un’arma importante a gara in corso. La Lazio, con il giusto atteggiamento, può giocarsela».

