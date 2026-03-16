Lazio, nuovo comunicato dei tifosi sullo striscione proibito! – FOTO

Lazio, i tifosi non ci stanno e pubblicano un nuovo comunicato inerente lo striscione proibito nel match col Milan. Cosa filtra

La serata di Lazio Milan, valida per la 29ª giornata di Serie A e vinta 1-0 dai biancocelesti di Maurizio Sarri, avrebbe dovuto lasciare in eredità soltanto entusiasmo e orgoglio. Invece, accanto allo spettacolo offerto dagli oltre 50 mila tifosi all’Olimpico, è esploso anche un nuovo caso legato alla coreografia del prepartita. Oltre all’immagine esposta in Curva Nord e Distinti Nord, in Tribuna Tevere avrebbe dovuto comparire anche la scritta «Libertà», poi vietata all’ultimo.

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La vicenda ha subito acceso la protesta del popolo laziale, che ha affidato ai social e a un nuovo comunicato tutta la propria amarezza per quanto accaduto. La splendida scenografia preparata per accompagnare una notte speciale si è così trasformata anche in un caso politico e simbolico, destinato a far discutere ancora nelle prossime ore. Vi riportiamo di seguito il comunicato.