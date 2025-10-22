Lazio, la società è ancora ambiziosa? Sentite l'opinione di quel giornalista - Lazio News 24

Lazio, Cardone analizza la situazione: «Serve un cambio di mentalità nella società»

La Lazio continua a far discutere, non solo per i risultati in campo ma anche per le dinamiche interne tra società, dirigenza e area tecnica. Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha fatto il punto sul momento attuale dei biancocelesti, mettendo in luce alcune criticità che riguardano l’organizzazione societaria e le ambizioni dei tifosi.

Secondo Cardone, esiste uno scollamento evidente tra ciò che la tifoseria della Lazio desidera e ciò che la società effettivamente riesce a mettere in campo, sia a livello sportivo che progettuale: «Quella di Baroni era stata una scelta giusta per come è oggi questa nuova Lazio. Lo hanno voluto fortemente, ma poi il resto non si è capito. I tifosi della Lazio sono ambiziosi, la società invece ci ha dimostrato che quando c’era la possibilità di fare il salto di qualità non lo ha fatto. Pensavo lo facesse nell’anno del secondo posto, ma così non è stato. Serve uno scatto in avanti nella mentalità societaria.»

Un altro nodo critico riguarda la convivenza tra il tecnico Maurizio Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani. Cardone evidenzia come si stia riproponendo, seppur con sfumature diverse, lo stesso schema già visto nella precedente gestione, quando Sarri si trovava in tensione con l’ex ds Tare: «Ora si sta riproponendo la stessa situazione Sarri-Tare ma con Fabiani. Nonostante il feeling sia diverso, le dinamiche restano simili: il ds vuole valorizzare certi giocatori, mentre l’allenatore ha visioni differenti. Si creano cortocircuiti, già visti in passato e che purtroppo si ripresentano ciclicamente alla Lazio.»

Il giornalista sottolinea anche come in passato ci fossero strutture interne valide, poi trascurate dalla dirigenza: «Lotito non è riuscito a far lavorare insieme tre professionisti validi come Sarri, Tare e Rao nella comunicazione. Era una triade che andava sostenuta, come accadde con Peruzzi, Inzaghi e lo stesso Tare.»

Infine, sull’incontro previsto oggi tra Sarri e la dirigenza, Cardone si mostra scettico: «Non mi aspetto nulla. Fabiani e Sarri si parlano spesso, si confronteranno ancora. Il ds aspetta le cessioni per muoversi sul mercato. Per Sarri, in uscita potrebbero esserci Tavares, Mandas o Isaksen. E se arrivasse un’offerta per Castellanos, a patto di avere un sostituto, il tecnico non si opporrebbe.»