 Lazio, la società è ancora ambiziosa? Sentite l'opinione di quel giornalista - Lazio News 24
Connect with us

News

Lazio, la società è ancora ambiziosa? Sentite l'opinione di quel giornalista

News

Lazio Juve, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell'Olimpico. Tutti i dettagli

News

Lazio, si notano margini di crescita? Ecco la situazione in vista della Juve

News

Tudor, dente avvelenato della Lazio nei suoi confronti? La situazione attuale

News

Lazio, pronto un rinnovo importante per la società biancoceleste. La situazione

News

Lazio, la società è ancora ambiziosa? Sentite l’opinione di quel giornalista

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Tifosi Lazio
As Roma 04/11/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Cagliari / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Lazio, Cardone analizza la situazione: «Serve un cambio di mentalità nella società»

La Lazio continua a far discutere, non solo per i risultati in campo ma anche per le dinamiche interne tra società, dirigenza e area tecnica. Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha fatto il punto sul momento attuale dei biancocelesti, mettendo in luce alcune criticità che riguardano l’organizzazione societaria e le ambizioni dei tifosi.

Secondo Cardone, esiste uno scollamento evidente tra ciò che la tifoseria della Lazio desidera e ciò che la società effettivamente riesce a mettere in campo, sia a livello sportivo che progettuale: «Quella di Baroni era stata una scelta giusta per come è oggi questa nuova Lazio. Lo hanno voluto fortemente, ma poi il resto non si è capito. I tifosi della Lazio sono ambiziosi, la società invece ci ha dimostrato che quando c’era la possibilità di fare il salto di qualità non lo ha fatto. Pensavo lo facesse nell’anno del secondo posto, ma così non è stato. Serve uno scatto in avanti nella mentalità societaria.»

Un altro nodo critico riguarda la convivenza tra il tecnico Maurizio Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani. Cardone evidenzia come si stia riproponendo, seppur con sfumature diverse, lo stesso schema già visto nella precedente gestione, quando Sarri si trovava in tensione con l’ex ds Tare: «Ora si sta riproponendo la stessa situazione Sarri-Tare ma con Fabiani. Nonostante il feeling sia diverso, le dinamiche restano simili: il ds vuole valorizzare certi giocatori, mentre l’allenatore ha visioni differenti. Si creano cortocircuiti, già visti in passato e che purtroppo si ripresentano ciclicamente alla Lazio.»

Il giornalista sottolinea anche come in passato ci fossero strutture interne valide, poi trascurate dalla dirigenza: «Lotito non è riuscito a far lavorare insieme tre professionisti validi come Sarri, Tare e Rao nella comunicazione. Era una triade che andava sostenuta, come accadde con Peruzzi, Inzaghi e lo stesso Tare.»

Infine, sull’incontro previsto oggi tra Sarri e la dirigenza, Cardone si mostra scettico: «Non mi aspetto nulla. Fabiani e Sarri si parlano spesso, si confronteranno ancora. Il ds aspetta le cessioni per muoversi sul mercato. Per Sarri, in uscita potrebbero esserci Tavares, Mandas o Isaksen. E se arrivasse un’offerta per Castellanos, a patto di avere un sostituto, il tecnico non si opporrebbe.»

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.