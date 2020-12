A pochi minuti dal match tra Spezia e Lazio, ecco le parole del ds biancoceleste Igli Tare ai microfoni di Sky

A ridosso del match tra Spezia e Lazio, Igli Tare – diesse biancoceleste – è intervenuto ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:

«Pereira? Non si può discutere il valore di un giocatore che viene dal Manchester United. Ha bisogno di tempo per ambientarsi e pazienza che a volte in questo ambiente non viene data. C’è fiducia in lui. Le sue qualità sono indiscutibili».