Lazio, tantissimi dubbi in ottica calciomercato. La situazione attuale - Lazio News 24

Lazio, ultimi dubbi per Sarri sulla lista: fuori Gigot e Basic? La situazione attuale

La Lazio è in fase di definizione finale della rosa ufficiale da consegnare per la nuova stagione, e il tecnico Maurizio Sarri sta valutando attentamente gli ultimi tagli da effettuare. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, entro sabato 30 agosto il club dovrà presentare la lista ufficiale, e le scelte non saranno semplici.

Nel recente match contro il Como, erano stati esclusi Gigot e Isaksen, decisioni che hanno sollevato diverse domande tra i tifosi della Lazio. Ora Sarri potrà decidere se confermare quella lista o apportare modifiche, ma dopo la chiusura del calciomercato le scelte diventeranno definitive.

Il nome più vicino all’esclusione sembra essere proprio quello di Samuel Gigot, difensore francese che finora non ha convinto il tecnico toscano. Arrivato con buone referenze, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nei meccanismi difensivi della Lazio. Sarri non lo considera adatto al suo sistema di gioco, e la sua permanenza nella lista appare improbabile.

Un altro giocatore a rischio taglio è Toma Basic. Il centrocampista croato non è mai riuscito a imporsi con continuità, e anche quest’anno sembra destinato a restare ai margini del progetto tecnico. La sua posizione è fortemente in bilico, e potrebbe essere uno dei nomi sacrificati per fare spazio ad altri profili più funzionali.

Più incerta la situazione di Patric, che rappresenta una risorsa utile per la difesa, ma non è considerato imprescindibile. La sua permanenza nella lista dipenderà molto dalla disponibilità e dallo stato fisico degli altri difensori. In caso di emergenza, Sarri potrebbe continuare ad adattare Marusic come centrale, una soluzione già sperimentata in passato e che garantisce maggiore flessibilità tattica alla Lazio.

Con il mercato in fase di chiusura, la Lazio è chiamata a prendere decisioni rapide e strategiche. La definizione della lista rappresenta un momento cruciale per l’equilibrio del gruppo squadra e per le gerarchie interne. Sarri è al lavoro per fare le scelte migliori, con l’obiettivo di presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con una rosa compatta e funzionale.

I tifosi attendono sviluppi, consapevoli che queste ore potrebbero definire le vere ambizioni della Lazio per l’annata appena iniziata.