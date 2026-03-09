Lazio, Simonelli lancia l’appello ai tifosi: «Speriamo che lo stadio Olimpico torni ad essere pieno»

Lazio, il presidente della Lega Serie A auspica un Olimpico più pieno e sottolinea l’importanza di stadi moderni in vista di EURO 2032

Il tema degli stadi vuoti è tornato al centro del dibattito nel calcio italiano. Durante un intervento alla trasmissione La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli ha affrontato diversi argomenti legati al futuro del movimento calcistico, soffermandosi anche sulla situazione dell’Olimpico nelle partite della Lazio.

Simonelli ha preso spunto dal grande successo di pubblico registrato nel derby di Milano, sottolineando come la passione per la Serie A sia ancora molto forte tra i tifosi. Allo stesso tempo ha evidenziato come alcune partite del campionato continuino a registrare presenze inferiori alle aspettative.

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STADIO VUOTO LAZIO – «Speriamo che lo stadio Olimpico anche per le gare della Lazio torni ad essere pieno. Questo è un auspicio che sicuramente mi sento di fare. Per noi vedere gli stadi vuoti non è mai una bella immagine. Mi aspetto che anche i tifosi della Lazio, pur dissentendo su alcune scelte societarie, facciano sempre sentire il loro calore alla società e alla squadra».

Il presidente della Lega ha poi sottolineato come il problema non riguardi soltanto la partecipazione del pubblico, ma anche la qualità delle infrastrutture. Secondo Simonelli, stadi più moderni e funzionali favorirebbero una maggiore presenza sugli spalti.

In questo senso EURO 2032 rappresenta un’occasione importante per il calcio italiano. L’obiettivo è quello di accelerare sui progetti infrastrutturali, anche grazie alla nomina del commissario Massimo Sessa, incaricato di snellire le procedure burocratiche per la costruzione o il rinnovamento degli impianti.