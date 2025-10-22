Lazio, si notano margini di crescita? Ecco la situazione in vista della Juve - Lazio News 24

Piscedda: “Lazio organizzata e in crescita, con la Juve sarà battaglia equilibrata”

L’ex difensore della Lazio Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il pareggio ottenuto dai biancocelesti a Bergamo contro l’Atalanta e per analizzare i prossimi impegni, a partire dalla sfida di domenica sera contro la Juventus. Nel corso dell’intervista, Piscedda ha toccato anche il tema dell’infortunio di Matteo Cancellieri e il possibile impatto di Gustav Isaksen.

«La fortuna non è un demerito, anzi: è spesso il risultato del sacrificio», ha dichiarato Piscedda, lodando la prestazione difensiva della Lazio. «Contro l’Atalanta ho visto una squadra compatta, che ha interpretato bene la gara e si è difesa con ordine. Mi è piaciuta molto la fase difensiva, finalmente più organizzata rispetto a inizio stagione».

Non sono mancate le parole di dispiacere per l’infortunio di Cancellieri, che stava attraversando un buon momento di forma. «Mi spiace davvero, perché stava iniziando a trovare continuità. Fortunatamente, Isaksen è entrato bene a Bergamo, facendo subito uno scatto di 50 metri appena entrato. Sta bene fisicamente e ha qualità: può assolutamente ricoprire il ruolo lasciato vacante da Cancellieri».

Il discorso si è poi spostato sulla sfida di domenica tra Lazio e Juventus, in programma alle 20:45. Un match delicato per entrambe le squadre, chiamate a confermare le proprie ambizioni in campionato. Secondo Piscedda, la gara sarà più equilibrata di quanto si possa pensare.

«Se la Juventus perde in Europa, la Lazio avrà un piccolo vantaggio psicologico nel confronto diretto. A livello generale, le due squadre si equivalgono: a parte qualche profilo di maggiore esperienza o valore nei bianconeri, non vedo grandi differenze. Anzi, la Lazio ha dimostrato di saper giocare bene le partite più complicate, e questa può essere un’occasione importante per confermare la propria crescita».

Piscedda ha concluso sottolineando come la solidità difensiva debba diventare un punto fermo del progetto tecnico biancoceleste: «Se la Lazio continua su questa strada, con ordine e spirito di sacrificio, può togliersi soddisfazioni anche contro avversari più blasonati».

Domenica sera, allo Stadium, sarà un banco di prova fondamentale per la Lazio, chiamata a dimostrare maturità, carattere e ambizione.

Leggi le ULTIMISSIME DI LAZIONEWS24