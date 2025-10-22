Sarri, quanto distacco c'è tra il tecnico e la società? Sentite cosa ha detto quell'esperto - Lazio News 24

Lazio, Mellone analizza la crisi: «Sembra la squadra degli anni ’80, serve realismo»

Angelo Mellone, scrittore e tifoso appassionato della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il momento delicato vissuto dal club biancoceleste. Il quadro tracciato è critico ma realistico, con riferimenti al passato e uno sguardo lucido sul presente della squadra allenata da Maurizio Sarri.

«Contro l’Atalanta ho visto una Lazio che mi ha ricordato quella degli anni ’80» ha esordito Mellone. «Una squadra costretta a difendersi con le unghie e con i denti, tutti dietro la linea della palla, con pochissima qualità offensiva e tante seconde linee in campo. È una Lazio che si batte con orgoglio, questo va detto, ma che dà l’impressione di essere ai limiti della sopravvivenza tecnica».

Secondo Mellone, la fotografia attuale della Lazio è figlia di un progetto che non ha funzionato fino in fondo: «Tutto si può dire, tranne che i calciatori non si stiano impegnando. Ma oggi la Lazio sembra una squadra costruita per galleggiare, non per sognare. E se la scorsa stagione aveva regalato emozioni fin dall’inizio, quest’anno manca quel brivido, quella spinta in più».

L’analisi si sposta poi sul rapporto tra Sarri e la società, spesso al centro delle polemiche: «Quello che dice Sarri riflette il suo carattere. In realtà, credo che si stia trattenendo. È un uomo coerente, che ha accettato la sfida Lazio con convinzione, ma che oggi si trova a fare i conti con un contesto molto più difficile del previsto. Sembra stanco, privo di entusiasmo, e questo si riflette sul rendimento della squadra».

Mellone lancia anche un appello al realismo: «Il mercato di gennaio sarà povero, inutile farsi illusioni. La Lazio deve ritrovare se stessa, anche partendo dall’umiltà e dall’orgoglio. Ma la vera domanda che mi pongo è: che colpe dobbiamo pagare per essere finiti in questa situazione?».

Il pensiero di Mellone rispecchia quello di molti tifosi della Lazio, delusi da una stagione partita con grandi aspettative e finora segnata da troppi alti e bassi. Con l’inverno alle porte e un mercato invernale che promette poco, l’unica certezza sembra essere che la Lazio dovrà fare affidamento su sé stessa, sulle proprie forze e sulla sua storia per rialzarsi.