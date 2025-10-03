 Lazio, giornata chiave per Rovella: sta meditando di... Oggi il consulto decisivo
Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Rovella Lazio
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Nicolo' Rovella

Lazio, giornata chiave per Rovella: sta meditando di… Oggi il consulto decisivo che non sta traendo giovamento dalla terapia conservativa

Giornata chiave per il futuro di Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio è a un bivio: la terapia conservativa scelta per curare la pubalgia non sta dando i frutti sperati e ora l’ipotesi dell’intervento chirurgico si fa sempre più concreta. Oggi, dopo un nuovo consulto medico, arriverà la decisione definitiva.

Come riporta Il Messaggero, dopo dodici giorni di terapie specifiche non si sono riscontrati miglioramenti significativi. Un intoppo che ha allarmato lo staff medico e il giocatore, inizialmente restio a finire sotto i ferri. La mancanza di progressi, però, ha cambiato le carte in tavola: continuare con un percorso che non dà risultati significherebbe solo prolungare un’agonia che tiene il giocatore lontano dal campo e priva Sarri del suo regista titolare.

Per questo, il consulto di oggi assume un’importanza cruciale. Se gli specialisti dovessero confermare l’inefficacia della terapia attuale e consigliare l’operazione, Rovella procederà con l’intervento senza ulteriori indugi. In caso di operazione, i tempi di recupero sarebbero di almeno un altro mese, costringendolo a saltare tutto il ciclo di partite di ottobre e a rientrare, nel migliore dei casi, a ridosso della sosta di novembre.

Una tegola pesantissima per una Lazio già in piena emergenza a centrocampista. L’assenza prolungata del suo numero 6, che si sommerebbe a quelle di Dele-Bashiru e Vecino, complicherebbe ulteriormente i piani di un Maurizio Sarri già costretto a reinventare il reparto. La Lazio attende con il fiato sospeso, sperando in un miracolo, ma preparandosi allo scenario più probabile: dover fare a meno del suo faro per un altro, lungo periodo.

