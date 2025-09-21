Lazio Roma 0-1: finisce qui! Pellegrini decide il derby della Capitale

Lazio Roma, allo Stadio Olimpico il match valido per la quarta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 21 settembre 2025 alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico, rappresenta come sempre molto più di una semplice partita di calcio. È un evento che divide la città in due, carico di tensione, passione e significati che vanno oltre i novanta minuti di gioco. La sfida arriva alla quarta giornata di Serie A, con le due squadre che hanno avuto un avvio di stagione altalenante: la Lazio di Maurizio Sarri cerca continuità dopo un inizio complicato, mentre la Roma di Gian Piero Gasperini vuole confermare le buone sensazioni delle prime uscite stagionali2.

Sul piano tecnico, Sarri punta sul suo 4-3-3 fatto di pressing e verticalizzazioni rapide, affidandosi a giocatori come Zaccagni e Dia per scardinare la difesa giallorossa. Gasperini, invece, propone il suo classico 3-5-2 aggressivo, con Soulé e Ferguson pronti a colpire in avanti4.

L’attesa in città è enorme: oltre 60.000 spettatori sono previsti sugli spalti, mentre le autorità hanno predisposto un imponente piano di sicurezza, con controlli serrati e l’impiego di droni ed elicotteri per garantire l’ordine pubblico6.

Il derby, come sempre, non è solo una partita: è un rito collettivo che racconta la storia, le rivalità e le emozioni di Roma. Chi vincerà scriverà una pagina importante della stagione e, soprattutto, del cuore della città. Lazionews24 segue il LIVE in diretta testuale:

INIZIA IL MATCH!

4′ RITMI ALTI – Ritmi molto alti in campo, con subito uno scontro duro in campo con Freguson protagonista e terra Gila.

10′ PROVEDEL DICE NO! – Il portiere biancoceleste chiude la porta alle incursioni della Roma, bella uscita con i pugni.

12′ PROBLEMI PER DELE-BASHIRU – Problemi muscolari per il giocatore della Lazio, che non sembra in grado di proseguire.

14′ CAMBIO LAZIO – Fuori Dele-Bashiru e dentro Belahyane.

17′ TIRO PEDRO – L’attaccante della Lazio, ed ex della partita, prova la conclusione dalla lunga distanza: palla alta.

22′ TIRO TAVARES – Si accende l’esterno biancoceleste: il suo tiro dal limite dell’area però si spegne sopra la porta della Roma.

Cooling break

28′ LAZIO VICINO AL GOL! – Zaccagni sfiora il gol con un tiro che si trasforma in pallonetto, Svilar in difficoltà mette in angolo.

29′ ROMAGNOLI PERICOLOSO! – Ancora Lazio pericolosa con il colpo di testa di Romagnoli da calcio d’angolo! Palla alta.

34′ ROVELLA CREA – Il centrocampista ex Juve prova il tiro cross: nessuno riesce a deviare in porta.

37′ GOL ROMA – Errore di Tavares in area di rigore, poi palla recuperata da Soulè che in mezzo cerca e trova pellegrini: giallorossi avanti

42′ LAZIO VICINA AL GOL! – I biancocelesti a un passo dal gol del pareggio, Ndicka salva la Roma in area di rigore.

4 minuti di recupero!

46′ ROMA PERICOLOSA! – Ancora giallorossi pericolosi in avanti, Provedel però è attento e blocca.

48′ PROVEDEL DICE NO! – Miracolo di Provedel su Rensch che da due passi non riesce a trovare il gol!

FINE PRIMO TEMPO

50′ ROMA IN AVANTI – Preciso passaggio in area ricevuto da Angelino che con rapidità calcia in porta. Il tiro manca un po’ di precisione e termina appena largo sulla sinistra

54′ OCCASIONE LAZIO – Dia arriva a tu per tu col portiere ma la sua conclusione è da dimenticare, palla alta sopra la traversa! Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per Roma.

Cooling break

65′ RITMI ALTRI IN CAMPO – Che ritmi alti in campo! Entrambe le squadre lottano e vanno a caccia del gol

72′ COMBATTE CASTELLANOS – Lotta e combatte l’attaccante della Lazio, che prova a rendersi pericoloso.

75′ LAZIO VICINISSIMA AL GOL! – Ottima incursione di Gila in fase offensiva, poi tocco in area per Castellanos che a giro spedisce a centimetri dalla porta!

84′ ESPULSIONE LAZIO – Cartellino rosso ai danni di Belahyane per un brutto fallo ai danni di El Aynaoui. Nessun dubbio per Sozza, Lazio in 10.

6 minuti di recupero!

92′ OCCASIONE LAZIO – Zaccagni supera Mancini e tocca in area per Castellanos: il suo tiro viene respinto da Svilar. L’arbitro pio fischia un fallo che però non sembra esserci…

95′ PALO DI CATALDI! – Biancocelesti ancora una volta vicinissimi al gol: Cataldi si gira e mette a giro un pallone che sbatte contro il palo! Che sfortuna per la Lazio!

FINE PARTITA!

ESPULSIONE LAZIO – A partita conclusa Sozza espelle anche Guendouzi che protestava per un precedente contatto in area giallorossa tra Mancini e Castellanos

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Roma (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Pellegrini; Soulé, Ferguson. Allenatore: Gasperini