Lazio-Roma, arrivano i tifosi a Ponte Milvio: presente un possibile acquisto

Lazio-Roma, a poche ore dalla stracittadina capitolina i tifosi biancocelesti sono arrivati a Ponte Milvio e tra coloro presente anche Valeri

Ormai ci siamo, ancora poche ore e andrà in scena Lazio-Roma decisiva per il predominio cittadino e per un posto Champions. Come di consueto i tifosi della Lazio prima di ogni match si radunano a Ponte Milvio, tra coloro è presente anche un possibile acquisto.

Si tratta di Valeri della Cremonese, il quale è noto per la sua passione per i colori biancocelesti.