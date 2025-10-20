 Lazio, quale sarà il programma in vista della Juve? La situazione in casa biancoceleste - Lazio News 24
Connect with us

News

Lazio, quale sarà il programma in vista della Juve? La situazione in casa biancoceleste

News

Rambaudi entusiasta: «Vedo una Lazio viva. A Bergamo ho notato questa cosa»

News

Lazio, serve migliorare in zona goal: Dia ancora una volta prestazione sottotono

News

Lazio Juve, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell'Olimpico. Tutti i dettagli

News

Lazio, Vecino si riprende i biancocelesti. Nel mezzo un dato assai importante

News

Lazio, quale sarà il programma in vista della Juve? La situazione in casa biancoceleste

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, archiviato il pari con l’Atalanta: ora testa alla Juventus. Le ultime sul programma biancoceleste

Dopo il pareggio ottenuto a Bergamo contro l’Atalanta, la Lazio è subito rientrata a Roma per iniziare la preparazione in vista del prossimo, delicatissimo impegno di campionato. I biancocelesti, guidati da Maurizio Sarri, hanno svolto oggi una seduta di scarico presso il centro sportivo di Formello, utile a smaltire le fatiche del match contro i nerazzurri.

Il risultato maturato contro l’Atalanta ha lasciato sensazioni contrastanti in casa Lazio: da un lato la soddisfazione per aver strappato un punto su un campo sempre ostico, dall’altro il rammarico per non essere riusciti a concretizzare alcune buone occasioni create durante i novanta minuti. Ora, però, lo sguardo è già rivolto al prossimo ostacolo: la sfida casalinga contro la Juventus.

Domani la squadra osserverà un giorno di riposo, mentre mercoledì la Lazio tornerà ad allenarsi con una doppia seduta programmata sempre a Formello. Sarri e il suo staff lavoreranno con intensità per preparare al meglio il big match dell’Olimpico, in programma nel weekend. La Juventus, reduce dalla sorprendente sconfitta contro il Como, arriverà a Roma con il chiaro intento di riscattarsi, rendendo la sfida ancora più impegnativa per i padroni di casa.

Per la Lazio, si tratterà di un banco di prova importante sia sotto il profilo tecnico che mentale. La squadra è chiamata a confermare i segnali di crescita visti nelle ultime uscite e a ritrovare quella continuità che è mancata nella prima parte di stagione. La sfida con i bianconeri potrebbe inoltre rappresentare un’occasione per accorciare la distanza in classifica dalle zone alte, obiettivo dichiarato della società.

Sarri dovrà valutare le condizioni di alcuni elementi chiave della rosa, con particolare attenzione alla gestione delle energie in vista di un calendario che, tra campionato e impegni europei, si preannuncia fitto. L’ambiente biancoceleste è carico, consapevole che una vittoria contro la Juventus avrebbe un valore simbolico e pratico importantissimo.

La settimana della Lazio entra così nel vivo, con l’obiettivo chiaro di farsi trovare pronta per un’altra sfida di alto livello. I tifosi attendono risposte convincenti, e lo Stadio Olimpico è pronto a spingere la squadra verso un successo di prestigio.

Leggi anche le ULTIMISSIME in casa Lazio

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.