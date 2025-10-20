Lazio, quale sarà il programma in vista della Juve? La situazione in casa biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, archiviato il pari con l’Atalanta: ora testa alla Juventus. Le ultime sul programma biancoceleste

Dopo il pareggio ottenuto a Bergamo contro l’Atalanta, la Lazio è subito rientrata a Roma per iniziare la preparazione in vista del prossimo, delicatissimo impegno di campionato. I biancocelesti, guidati da Maurizio Sarri, hanno svolto oggi una seduta di scarico presso il centro sportivo di Formello, utile a smaltire le fatiche del match contro i nerazzurri.

Il risultato maturato contro l’Atalanta ha lasciato sensazioni contrastanti in casa Lazio: da un lato la soddisfazione per aver strappato un punto su un campo sempre ostico, dall’altro il rammarico per non essere riusciti a concretizzare alcune buone occasioni create durante i novanta minuti. Ora, però, lo sguardo è già rivolto al prossimo ostacolo: la sfida casalinga contro la Juventus.

Domani la squadra osserverà un giorno di riposo, mentre mercoledì la Lazio tornerà ad allenarsi con una doppia seduta programmata sempre a Formello. Sarri e il suo staff lavoreranno con intensità per preparare al meglio il big match dell’Olimpico, in programma nel weekend. La Juventus, reduce dalla sorprendente sconfitta contro il Como, arriverà a Roma con il chiaro intento di riscattarsi, rendendo la sfida ancora più impegnativa per i padroni di casa.

Per la Lazio, si tratterà di un banco di prova importante sia sotto il profilo tecnico che mentale. La squadra è chiamata a confermare i segnali di crescita visti nelle ultime uscite e a ritrovare quella continuità che è mancata nella prima parte di stagione. La sfida con i bianconeri potrebbe inoltre rappresentare un’occasione per accorciare la distanza in classifica dalle zone alte, obiettivo dichiarato della società.

Sarri dovrà valutare le condizioni di alcuni elementi chiave della rosa, con particolare attenzione alla gestione delle energie in vista di un calendario che, tra campionato e impegni europei, si preannuncia fitto. L’ambiente biancoceleste è carico, consapevole che una vittoria contro la Juventus avrebbe un valore simbolico e pratico importantissimo.

La settimana della Lazio entra così nel vivo, con l’obiettivo chiaro di farsi trovare pronta per un’altra sfida di alto livello. I tifosi attendono risposte convincenti, e lo Stadio Olimpico è pronto a spingere la squadra verso un successo di prestigio.

Leggi anche le ULTIMISSIME in casa Lazio