Lazio Primavera, vittoria importante dei capitolini contro il Monza, Serra firma il successo

Lazio Primavera 1-0 Monza: un gol di Serra decide la sfida dei giovani biancocelesti! Le ultime sulla squadra dei capitolini

La Lazio Primavera torna al successo e conquista tre punti importantissimi nella 22ª giornata di Primavera 1. Al Centro Sportivo Luigi Berlusconi di Monza, i biancocelesti si impongono per 1-0 grazie a un gol di Serra al 55′ della ripresa. Dopo la vittoria contro la Cremonese, che aveva interrotto un lungo digiuno che durava dal 12 dicembre, la squadra allenata da Francesco Punzi dimostra di essere in ottima forma, mettendo in campo una prestazione solida e decisa.

Lazio Primavera – Una partita di contenimento e opportunismo

La partita si è rivelata equilibrata, con un Monza che ha cercato di fare la partita ma non è riuscito a concretizzare le sue occasioni. I biancocelesti, pur soffrendo in alcuni momenti, hanno saputo sfruttare al meglio la loro occasione. Il gol di Serra al 55′ è arrivato a coronamento di una ripartenza ben orchestrata, che ha messo in difficoltà la difesa dei padroni di casa. Nel secondo tempo, il Monza ha tentato di reagire, ma non è riuscito a trovare la via del gol, con il portiere Pannozzo che ha contribuito a mantenere inviolata la sua porta.

Formazioni e note della partita

Le formazioni ufficiali vedevano il Monza Primavera schierato con Strajnar tra i pali, difeso da Bagnaschi, Azarovs e Villa, con Mout e Ballabio a centrocampo. In attacco, invece, Albè e De Bonis hanno cercato di creare occasioni. Per la Lazio Primavera, Pannozzo ha difeso la porta, mentre Ciucci, Pernaselci e Bordoni hanno formato la difesa a tre. A centrocampo, Serra, Gelli, e Cuzzarella hanno cercato di impostare il gioco, con Sana Fernandes e Munoz più avanzati. In attacco, Serra ha siglato il gol vittoria.

La partita si è conclusa con 1 minuto di recupero nel primo tempo e 6 minuti nella ripresa. Il prossimo impegno per la Lazio Primavera sarà fondamentale per continuare la scalata in classifica.

