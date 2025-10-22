Lazio Primavera, parla il capitano Bordoni: «Un sogno che si realizza indossare la fascia. Il mio numero? L’ho scelto in onore di un ex biancoceleste”

Lazio Primavera, Bordoni si racconta: «Essere capitano è un sogno dopo 13 anni in biancoceleste”. Uno dei punti di forza della squadra svela diversi segreti.

Tommaso Bordoni, capitano della Lazio Primavera, ha concesso una lunga intervista a Lazio Style Radio, raccontando il suo percorso nel settore giovanile biancoceleste, la stagione in corso e le sue ambizioni personali e di squadra. Punto di riferimento della difesa, Bordoni si sta confermando tra i leader tecnici e caratteriali della formazione allenata da Punzi.

«Quest’anno sto giocando quasi sempre – spiega – ho saltato solo una partita. Già da gennaio scorso ho trovato continuità, ora sto dando tutto per la Lazio Primavera».

Il difensore ha sottolineato l’ottima intesa del reparto arretrato, passato a tre uomini: «Con Bordon ho giocato tante partite già l’anno scorso. Ora che giochiamo a tre dietro, ci troviamo ancora meglio». Un sistema che esalta le sue qualità e che richiama le impostazioni tattiche della prima squadra.

Uno dei momenti più significativi per Bordoni è rappresentato dalla fascia da capitano: “Questo è il mio tredicesimo anno alla Lazio e indossare la fascia nella Primavera è il coronamento di un sogno. Ho scelto il 13 in onore di Nesta.” Una responsabilità che vive con orgoglio, consapevole del percorso fatto.

Sul fronte offensivo, ammette che c’è ancora da migliorare: «Dietro siamo solidi, ma serve più lucidità davanti. Anche chi non segna sta dando un contributo enorme in fase difensiva». E sulla partita persa col Cesena: «Grande rammarico. Abbiamo giocato meglio, ma regalato due gol. Contro il miglior attacco del campionato, non avevano creato nulla».

Non manca una riflessione sulla forza mentale del gruppo: «Prendere due gol così fa male, ma abbiamo dimostrato carattere. Siamo mentalmente forti.”

Parlando del campionato, Bordoni sottolinea l’equilibrio della Primavera 1: «Siamo a cinque punti dai playoff, tutto è aperto. Vogliamo fare il massimo». E aggiunge: “Il mister Punzi ci sprona sempre, tiene tanto a ogni dettaglio. Questo è l’ultimo anno insieme per molti di noi, vogliamo chiuderlo nel modo migliore».

Infine, spazio agli affetti e alla crescita personale: «La mia famiglia è fondamentale. Vivere questo percorso alla Lazio Primavera mi ha aiutato tantissimo, anche come persona. Lo sport mi ha insegnato a lavorare in squadra e a non mollare mai».