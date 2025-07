Oddi si esprime così sulla Lazio: elogi importanti nei confronti di quel giocatore. Le parole - Lazio News 24

Lazio, Oddi analizza il primo test stagionale: «Cataldi capitano è un segnale importante»

La Lazio ha iniziato la sua estate calcistica con una vittoria convincente contro la formazione Primavera, e tra i tanti commenti arrivati nelle ultime ore, spicca quello dell’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi. Intervistato da Radiosei, Oddi ha offerto il suo punto di vista sul primo test amichevole disputato al campo Fersini, con un focus particolare su Danilo Cataldi, che ha indossato la fascia da capitano nella prima frazione di gioco.

«Ogni partita estiva serve a mettere minuti nelle gambe, anche quando si affrontano squadre giovanili», ha esordito Oddi, spiegando come test di questo tipo abbiano comunque un’importanza fondamentale nel percorso di preparazione fisica della squadra. Secondo l’ex difensore, la nuova stagione della Lazio sarà caratterizzata da una trasformazione importante sotto l’aspetto tattico.

«Da Baroni a Sarri cambia tanto. Questa sarà una Lazio più attenta, più ordinata e tatticamente preparata. Subire troppi gol, come accaduto in passato, ti penalizza e ti impedisce di competere per traguardi seri. Sarri sembra intenzionato a costruire una squadra più solida, partendo proprio dalla fase difensiva», ha aggiunto Oddi.

Uno dei segnali più interessanti emersi dal primo test riguarda proprio Cataldi, a cui è stata affidata la fascia da capitano. Per Oddi, non si tratta di una scelta casuale: «Il fatto che Sarri abbia consegnato la fascia a Cataldi è un atto di stima e rispetto. Non è solo una questione formale: è un riconoscimento del suo ruolo all’interno del gruppo. Il tecnico tiene a lui e lo considera una pedina centrale nella nuova Lazio».

Questa prima amichevole, quindi, oltre a rappresentare un momento utile per valutare la condizione atletica della squadra, ha fornito anche importanti indicazioni sull’assetto gerarchico e sulla direzione tecnica che Sarri intende seguire. In un momento di cambiamento per la Lazio, i piccoli segnali, come quello legato a Cataldi, diventano fondamentali per capire la strada che la squadra vuole intraprendere.