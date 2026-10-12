Oggi compie gli anni Nestor Sensini: Il guerriero argentino che conquistò lo Scudetto con la Lazio

Lazio, oggi Nestor Sensini compie 60 anni: l’ex difensore argentino fu uno dei protagonisti della storica stagione 1999/2000, culminata con la conquista dello Scudetto, della Coppa Italia e della Supercoppa italiana.
Giornata speciale per uno dei protagonisti del secondo Scudetto della storia della Lazio. Oggi, 12 ottobre 2026, Nestor Sensini festeggia il suo 60° compleanno, un’occasione per ripercorrere la sua esperienza nella Capitale e ricordare il contributo offerto alla squadra che, nella stagione 1999/2000, riuscì a conquistare uno dei traguardi più prestigiosi della storia biancoceleste.
Lazio, Nestor Sensini compie 60 anni: i nostri auguri all’ex difensore biancoceleste
Difensore argentino dotato di grande esperienza, personalità e intelligenza tattica, Sensini rappresentò un elemento prezioso nello scacchiere di Sven-Göran Eriksson, entrando a far parte di una formazione destinata a rimanere per sempre nel cuore dei tifosi laziali.
La sua avventura nella Capitale fu relativamente breve, ma coincise con uno dei periodi più vincenti mai vissuti dal club. Un’esperienza che gli permise di arricchire il proprio palmarès con trofei prestigiosi e di legare il suo nome alla storia della società. A lui vanno gli auguri di tutta la redazione di Lazio News 24.
L’arrivo di Sensini nel 1999 alla Lazio: Eriksson lo volle fortemente
Il trasferimento di Nestor Sensini alla Lazio si concretizzò nell’estate del 1999, quando il difensore lasciò il Parma dopo un’esperienza ricca di soddisfazioni, durante la quale aveva conquistato importanti trofei nazionali e internazionali.
A volerlo fortemente nella Capitale fu proprio Sven-Göran Eriksson, convinto che l’argentino potesse garantire esperienza e affidabilità a una squadra costruita per competere ai massimi livelli.
L’operazione si concluse per una cifra di circa 8 miliardi di lire, con il calciatore che sottoscrisse un contratto triennale da circa 2 miliardi di lire a stagione.
Nonostante qualche problema fisico accusato durante il precampionato, Sensini riuscì a ritagliarsi uno spazio significativo nella formazione biancoceleste, mettendo le proprie qualità al servizio di un gruppo composto da autentici campioni.
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Lazio, Sensini e lo Scudetto del 2000: una stagione indimenticabile
La stagione 1999/2000 rappresentò il momento più alto dell’esperienza di Nestor Sensini con la maglia della Lazio. Il difensore argentino contribuì alla conquista del secondo Scudetto della storia biancoceleste, arrivato al termine di un campionato emozionante e combattuto fino all’ultima giornata.
Nel corso di quell’annata, l’ex Parma collezionò 24 presenze e una rete in Serie A, partecipando al percorso che portò la formazione di Eriksson a laurearsi campione d’Italia.
Ma le soddisfazioni non terminarono con il tricolore. La squadra capitolina riuscì infatti a conquistare anche la Coppa Italia, completando uno storico double nazionale.
A questi successi si aggiunse la Supercoppa italiana del 2000, conquistata contro l’Inter, che contribuì ulteriormente ad arricchire il palmarès del difensore argentino.
Per Sensini, quello vinto con la Lazio rimase l’unico Scudetto della carriera, un traguardo che rende ancora più speciale il suo legame con i colori biancocelesti.