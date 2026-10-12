La rivincita di Isaksen per la Lazio: da riserva a protagonista, il gol contro il Monza cambia tutto!

Lazio, Gustav Isaksen si prende la scena dopo un avvio di stagione complicato: dalla panchina con i biancocelesti all’esplosione con la Danimarca, fino al gol contro il Monza. L’esterno ha sfruttato la sua occasione e ora punta a diventare protagonista anche con Gattuso.

Nel calcio, a volte, bastano poche settimane per cambiare completamente le gerarchie. Lo sa bene Gustav Isaksen, passato dall’essere una semplice alternativa offensiva a uno dei protagonisti del momento straordinario che sta vivendo la Lazio di Gennaro Gattuso.

Lazio, Isaksen si prende la rivincita: dall’inizio in panchina al gol contro il Monza

L’esterno danese aveva iniziato la stagione in sordina, osservando prevalentemente dalla panchina i successi di una formazione biancoceleste capace di rendersi protagonista di una partenza da record in Serie A. Nonostante gli ottimi risultati collettivi, infatti, lo spazio a disposizione del classe 2001 era stato piuttosto limitato, con Albert Gudmundsson costantemente preferito nelle scelte iniziali del tecnico.

Una situazione non semplice per un giocatore desideroso di dimostrare il proprio valore, soprattutto considerando l’elevata concorrenza nel reparto offensivo. Tuttavia, la pausa per gli impegni delle nazionali ha rappresentato un autentico punto di svolta nella sua stagione.

Gustav Isaksen protagonista con la Danimarca: la Nations League cambia le gerarchie

Se l’inizio di campionato con la Lazio non aveva regalato particolari soddisfazioni a Isaksen, il discorso è stato completamente diverso con la maglia della Danimarca.

Durante gli impegni di Nations League, l’esterno offensivo ha trovato continuità, fiducia e soprattutto prestazioni convincenti, diventando un punto fermo della selezione scandinava.

Il bilancio delle quattro partite disputate parla chiaro: un gol decisivo, un assist e un calcio di rigore procurato, con il danese sempre schierato dal primo minuto. Numeri importanti, accompagnati da prestazioni che gli hanno permesso di tornare a Roma con una condizione e una fiducia completamente diverse rispetto a quelle mostrate nelle prime settimane di campionato.

Parallelamente, però, in casa biancoceleste è arrivata una notizia negativa. Gudmundsson, impegnato con l’Islanda, ha riportato un infortunio che lo costringerà a rimanere lontano dal campo per circa un mese.

Un’assenza pesante per Gattuso, ma anche un’opportunità importante per Isaksen, chiamato a dimostrare di poter essere una soluzione affidabile anche dal primo minuto.

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La vera rivincita è arrivata in Lazio-Monza! Gol e fiducia ripagata

Al rientro dalla sosta, Gattuso ha deciso di concedere fiducia all’esterno danese, schierandolo titolare nella delicata sfida dell’Olimpico contro il Monza.

Una partita tutt’altro che banale, considerando il momento attraversato dalla Lazio, capolista della Serie A e alla ricerca di una vittoria che avrebbe consentito ai biancocelesti di stabilire un nuovo primato storico nelle prime sei giornate di campionato.

La risposta di Isaksen non si è fatta attendere. L’ex Midtjylland ha infatti lasciato il proprio segno sul successo capitolino, realizzando la rete del momentaneo 2-0 e contribuendo alla vittoria finale per 3-1 contro la formazione brianzola.

Un gol dal peso specifico notevole, arrivato proprio nella prima grande occasione concessagli dopo un avvio di stagione trascorso ai margini delle scelte iniziali.

Per Isaksen, quella contro il Monza non è stata soltanto una rete importante per il risultato, ma anche una risposta concreta sul campo. Il danese ha dimostrato di poter incidere in una squadra che sta viaggiando a ritmi elevatissimi, ripagando immediatamente la fiducia ricevuta dal proprio allenatore.

Lazio, Isaksen può cambiare le gerarchie: ora Gattuso ha una certezza in più

Il successo contro il Monza ha permesso alla Lazio di raggiungere quota 16 punti dopo sei giornate, completando una partenza storica in campionato. All’interno di questo percorso straordinario, la crescita di Gustav Isaksen rappresenta una delle notizie più interessanti per Gattuso.

L’infortunio di Gudmundsson gli garantirà nuove possibilità di mettersi in mostra nelle prossime settimane, ma il danese ha già lanciato un segnale importante: non vuole limitarsi a essere un semplice sostituto.

La continuità trovata con la nazionale e la rete realizzata contro i brianzoli potrebbero rappresentare l’inizio di una nuova fase della sua esperienza biancoceleste.

Adesso la sfida sarà confermarsi anche nelle prossime partite, sfruttando ogni occasione per convincere definitivamente Gattuso delle proprie qualità.

Il rientro di Gudmundsson, previsto nelle prossime settimane, potrebbe infatti riaprire la concorrenza per una maglia da titolare. Ma rispetto all’inizio della stagione, qualcosa sembra essere cambiato.

Da riserva quasi dimenticata a protagonista di una vittoria storica: Gustav Isaksen si è ripreso la scena nel momento più importante. E adesso, per Gattuso, lasciarlo nuovamente in panchina potrebbe diventare molto più complicato.