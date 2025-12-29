Lazio Napoli, l’Olimpico si prepara al primo grande appuntamento del 2026! Attesa una cornice di pubblico da oltre 45mila spettatori per la 18a giornata

News
Lazio Napoli, l’Olimpico si prepara al primo grande appuntamento del 2026! Attesi oltre 45mila spettatori per la 18a giornata
Il pareggio maturato a Udine è ormai alle spalle, anche se le polemiche arbitrali continuano a far discutere. In casa Lazio, però, l’attenzione è già tutta rivolta al prossimo impegno di campionato. Nella diciottesima giornata di Serie A, i biancocelesti ospiteranno il Napoli allo stadio Olimpico, in una sfida dal peso specifico elevatissimo per il percorso di entrambe le squadre.
Il big match è in programma per domenica 4 gennaio alle ore 12:30, un orario tradizionalmente insidioso ma che non sembra destinato a frenare l’entusiasmo del pubblico romano. La Lazio, guidata da Maurizio Sarri, sa di giocarsi una partita chiave non solo per la classifica, ma anche per il morale, dopo una serie di risultati che hanno lasciato più di un rimpianto. Di fronte ci sarà il Napoli campione d’Italia, allenato da Antonio Conte, avversario diretto nella corsa alle zone alte della graduatoria.
Anche sugli spalti, il clima si preannuncia quello delle grandi occasioni. Come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, a diversi giorni dal fischio d’inizio sono già circa 7.000 i biglietti venduti. Un dato destinato a crescere sensibilmente nei prossimi giorni, considerando l’importanza della partita e il richiamo esercitato da una sfida di questo livello.
Le previsioni parlano infatti di oltre 45.000 spettatori complessivi all’Olimpico, con alcune limitazioni previste per i tifosi residenti nella regione Campania, secondo le disposizioni delle autorità competenti. Un dettaglio che non intaccherà il colpo d’occhio dello stadio, pronto a spingere la Lazio in una gara che vale molto più dei tre punti in palio.
Per i biancocelesti sarà l’occasione di trasformare la tensione accumulata nelle ultime settimane in energia positiva, contando su un Olimpico caldo e partecipe per provare a iniziare il nuovo anno con un risultato di prestigio.
