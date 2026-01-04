Lazio Napoli LIVE: segui la diretta del match con noi

News
Lazio Napoli 0-2: I partenopei sbancano l’Olimpico. Rissa nel finale
Lazio Napoli, all’Olimpico si apre la domenica di Serie A. Segui con noi il live della sfida delle 12:30. Sarri sfida il suo passato
Lazio e Napoli aprono la domenica di Serie A. I partenopei arrivano da un buon momento e vogliono continuare il trend positivo. I biancocelesti hanno bisogno di un risultato positivo per acquistare maggiore fiducia.
LAZIO-NAPOLI LIVE CRONACA
95′ Finisce qui il match
88′ Rissa in campo. Espulsi Marusic e Mazzocchi
86′ Occasione importante per Elmas
81′ Espulso Noslin. Lazio in dieci
67′ La Lazio prova a venire fuori, ma la difesa del Napoli è attenta
55′ Napoli sempre in avanti sfruttando anche la fisicità di Rasmus Hojlund
INIZIA SECONDO TEMPO
FINE PRIMO TEMPO
32′ RADDOPPIO NAPOLI – Rrahmani segna il 2-0 per il Napoli
23′ I partenopei vogliono il 2-0 e la Lazio nel frattempo è in difficoltà
13′ GOAL DEL NAPOLI. Grande botta di Leaonardo Spinazzola e partenopei in vantaggio
8′ Napoli pronto all’attacco
E’ cominciata la gara
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
LEGGI ANCHE >>> SEGUI QUI IL LIVE DEL MATCH
NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Politano; Elmas, Højlund, Neres; Allenatore: Antonio Conte.
