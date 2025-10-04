Milinkovic Savic, la Lazio e nel mezzo un piano per portarlo a gennaio senza problemi. Il punto - Lazio News 24

Lazio, ipotesi Milinkovic Savic: ritorno possibile? Il sogno dei tifosi prende forma

Il nome di Milinkovic Savic torna a infiammare i cuori dei tifosi della Lazio. Dopo aver lasciato Roma nell’estate del 2023 per trasferirsi in Arabia Saudita, il centrocampista serbo continua a far parlare di sé, non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per i recenti sviluppi di mercato. Il suo contratto con l’Al Hilal è in scadenza nel 2026, ma la possibilità di un ritorno in Serie A – e magari proprio alla Lazio – sta diventando un tema caldo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Milinkovic Savic avrebbe espresso il desiderio di tornare a giocare in Italia. Le squadre interessate non mancano: su di lui ci sarebbero Juventus e Inter, con i bianconeri in leggero vantaggio. Tuttavia, nelle ultime ore si è riaccesa anche una speranza più romantica: quella di rivedere il “Sergente” con la maglia della Lazio.

A rilanciare questa suggestione è stato Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, che in un’intervista ha dichiarato: «Milinkovic Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto è un tema e andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta». Poche parole, ma sufficienti a riaccendere i sogni dei tifosi biancocelesti.

Il ritorno alla Lazio sarebbe una scelta di cuore per Milinkovic, che ha lasciato un segno indelebile nella storia recente del club. Con la maglia biancoceleste ha collezionato oltre 300 presenze, diventando uno dei centrocampisti più amati e dominanti della Serie A. Il suo legame con l’ambiente laziale non si è mai spezzato, e a Roma è rimasto nel cuore di tutti come un simbolo di classe, forza e attaccamento alla maglia.

In Arabia Saudita, pur in un campionato meno competitivo, Milinkovic Savic ha continuato a offrire prestazioni solide, dimostrando di essere ancora integro fisicamente e pronto per competere ad alti livelli. Qualora si aprisse uno spiraglio concreto, la Lazio non dovrebbe lasciarsi sfuggire un’occasione del genere: riportare Sergej a Formello significherebbe dare nuova linfa al centrocampo e rilanciare le ambizioni della squadra.

Il sogno Milinkovic è tornato. Ora spetta alla Lazio capire se potrà trasformarlo in realtà.