Clausole rescissorie scadute: la Lazio tira un sospiro di sollievo per Rovella e Guendouzi

La Lazio può tirare un sospiro di sollievo sul calciomercato: sono scadute le clasuole rescissorie di Mateo Guendouzi e Nicolò Rovella

La Lazio può tirare un sospiro di sollievo per la permanenza di due pedine fondamentali del suo centrocampo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono scadute le clausole di rescissione che pesavano su Matteo Guendouzi e Nicolò Rovella. Le cifre erano significative: 55 milioni di euro per il centrocampista francese e 50 milioni per l’italiano. La scadenza di queste clausole allontana il rischio che altri club potessero esercitarle, lasciando il club di Lotito senza possibilità di opporsi a una loro partenza.

Questa situazione garantisce a Maurizio Sarri di poter contare su due giocatori chiave per la prossima stagione, elementi su cui si fondano le ambizioni del centrocampo biancoceleste. L’ufficialità della scadenza delle clausole arriva in un momento cruciale della preparazione, fornendo una certezza in più in vista dell’inizio del campionato. La società ha così blindato due asset importanti, proteggendo il suo patrimonio tecnico. In particolare, per Rovella, la cui posizione con Sarri era stata oggetto di dibattito nelle scorse settimane, la conferma della sua permanenza può rappresentare un punto di svolta. Allo stesso modo, Guendouzi, dopo una stagione da protagonista, rimane un pilastro su cui Sarri potrà continuare a costruire il gioco. La Lazio, dunque, può concentrarsi interamente sul lavoro in campo, sapendo di avere una rosa stabile, almeno per quanto riguarda i due centrocampisti.