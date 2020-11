Lazio, Luiz Felipe in Paideia: concluso l’isolamento FOTO

Inzaghi ritrova anche Luiz Felipe. Il difensore – risultato positivo al Covid dopo la gara contro la Juventus – ha concluso l’isolamento ed è pronto a tornare a servizio della Lazio.

Il brasiliano è in Paideia per svolgere le visite di controllo prima di riaggregarsi col resto del gruppo.

🏥 Visite mediche in @ClinicaPaideia per #LuizFelipe pic.twitter.com/uExNNLB3cT

#Lazio, buone notizie per #Inzaghi: via libera per #LuizFelipe, il brasiliano può interrompere l’isolamento. Visite mediche ora in Paideia, poi potrà tornare ad allenarsi con la squadra #LazioZenit #LazioUdinese

— Valerio A. Cassetta (@ValerioCassetta) November 23, 2020