 Lazio, Lotito tanto assente quanto non esente da errori? Ecco l'opinione di quel giornalista - Lazio News 24
Connect with us

News

Lazio, Lotito tanto assente quanto non esente da errori? Ecco l'opinione di quel giornalista

News

Lazio, l'opinione di quell'ex biancoceleste non lascia alcun dubbio sulla situazione

News

Calciomercato Lazio, quali saranno le prossime mosse in vista di gennaio? Spunta l'indiscrezione

News

Dove vedere Lazio Roma, streaming e diretta TV Serie A

News

Pancaro sulla Lazio: «Serve una scossa. Manca troppo entusiasmo per quel motivo»

News

Lazio, Lotito tanto assente quanto non esente da errori? Ecco l’opinione di quel giornalista

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Lotito
Ci Roma 19/03/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Claudio Lotito

Lazio, Alessandro Vocalelli attacca: “Lotito assente, gestione societaria sbagliata”

Il momento in casa Lazio continua a far discutere. Il giornalista Alessandro Vocalelli, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha espresso un giudizio molto critico sulla gestione attuale del club, puntando il dito in particolare verso la presidenza di Claudio Lotito. Le parole di Vocalelli non lasciano spazio a interpretazioni: secondo il giornalista, la Lazio sta vivendo un momento di confusione gestionale e istituzionale, con l’assenza della società che pesa come un macigno sulle prestazioni della squadra.

Le parole di Alessandro Vocalelli sulla Lazio

“Se davvero ci sono stati 22 episodi arbitrali contrari alla Lazio, allora è quasi una persecuzione studiata a tavolino. Ma la domanda che mi pongo è un’altra: perché è stato mandato via l’allenatore che, nonostante questi presunti torti, ti ha comunque portato a un passo dalla qualificazione in Champions League?”

Con queste parole, Vocalelli ha messo in discussione le scelte fatte durante l’estate, con il cambio tecnico che ha visto l’addio di Maurizio Sarri e l’arrivo di un nuovo allenatore in un contesto già complicato. Ma il vero bersaglio del giornalista è Lotito, accusato di essere troppo distante e poco presente nei momenti cruciali.

Lotito nel mirino: “Dove sta la società?”

Dove sta la società?”, si chiede con tono polemico Vocalelli. “L’assenza della dirigenza si sente, eccome. In un momento così delicato, ci vorrebbe chiarezza, una voce forte che difenda la squadra, che spieghi le scelte, che dia una direzione. Invece, silenzio assoluto. E quando manca la società, è inevitabile che anche il gruppo squadra ne risenta”.

Il riferimento a Lotito è evidente: il patron biancoceleste è spesso criticato per il suo stile gestionale accentrato e per la mancanza di una vera e propria struttura dirigenziale articolata.

Lazio: momento delicato in campo e fuori

Le critiche di Vocalelli arrivano in un momento molto delicato per la Lazio, tra risultati altalenanti, malcontento dei tifosi e tensioni interne. La figura di Lotito continua a dividere l’ambiente: da una parte il presidente che ha riportato stabilità economica, dall’altra un uomo solo al comando, accusato di non aprirsi a un progetto più moderno e strutturato.

Nel frattempo, la Lazio ha bisogno di risposte, e non solo sul campo.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.