Lazio Juventus, Sarri deve sciogliere diversi dubbi anche a causa di infortuni. Ecco le possibili scelte del tecnico contro i bianconeri

Lazio Juventus, big match all’Olimpico: Sarri in piena emergenza infortuni. Non saranno scelte facili quelle del tecnico biancoceleste

Torna il grande calcio all’Olimpico con una sfida dal sapore speciale: Lazio Juventus. Dopo il pareggio sofferto contro l’Atalanta, i biancocelesti di Maurizio Sarri si preparano ad affrontare i bianconeri guidati da Igor Tudor, in una gara che si preannuncia fondamentale per le ambizioni europee di entrambe le squadre.

Per la Lazio, però, la situazione non è delle più semplici. L’infermeria è piena e Sarri dovrà rinunciare a diverse pedine chiave. Non saranno della partita Castellanos, Rovella e Cancellieri, tutti out per almeno venti giorni. A loro si aggiungono Dele-Bashiru e Gigot, entrambi fuori lista ma in fase di recupero. Più complicato il rientro di Luca Pellegrini, ancora fermo per il trauma al ginocchio subito contro il Genoa.

Alla luce delle numerose assenze, il tecnico toscano sembra intenzionato a confermare la formazione che ha ben figurato contro l’Atalanta. Davanti a Provedel, il quartetto difensivo sarà probabilmente composto da Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares, con l’obiettivo di dare continuità e solidità al reparto arretrato.

A centrocampo, spazio ancora a Guendouzi, Cataldi e Basic, leggermente avanti nelle gerarchie rispetto a Vecino, che ha appena ritrovato minuti in campionato. La regia sarà affidata a Cataldi, con Guendouzi a garantire dinamismo e Basic pronto a inserirsi tra le linee.

In attacco, il tridente titolare per Lazio Juventus potrebbe vedere una novità: sulla destra è pronto a partire dal primo minuto Isaksen, con Dia al centro dell’attacco e Zaccagni sulla corsia sinistra. Ancora panchina per Pedro e Noslin, che potrebbero però risultare preziosi a gara in corso.

La Juventus arriva a Roma forte della sua solidità difensiva e con l’obiettivo di portare via punti pesanti. La sfida Lazio Juventus si annuncia intensa, tattica e con tanti duelli interessanti, soprattutto a centrocampo, dove si deciderà molto dell’andamento del match.

Per Sarri, sarà l’ennesima prova di gestione in un momento complesso, ma davanti al proprio pubblico la Lazio proverà a superare le difficoltà e a strappare un risultato positivo contro una diretta concorrente. Appuntamento sabato sera all’Olimpico: Lazio Juventus promette spettacolo e scintille.