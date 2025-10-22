Lazio, Zoff non ha dubbi: «Partita molto importante per entrambe le compagini. L’Olimpico può essere sicuramente il fattore decisivo

Lazio, Zoff analizza la sfida con la Juventus: «Partita aperta, che vinca il migliore». Le parole del doppio ex sul big match dell’Olimpico.

Una partita speciale, tra due club che hanno segnato profondamente la sua carriera. In vista del big match tra Lazio e Juventus, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico, Dino Zoff, leggenda del calcio italiano e doppio ex, ha condiviso la sua analisi ai microfoni di Cittaceleste.it. Da ex portiere e allenatore di entrambe le squadre, Zoff ha offerto una visione lucida, equilibrata e ricca di esperienza.

Secondo l’ex campione del mondo, Lazio-Juventus sarà una sfida fondamentale per entrambe. Le due squadre, infatti, arrivano all’appuntamento con la necessità di ottenere punti pesanti: i biancocelesti per restare agganciati alla zona Europa, i bianconeri per ritrovare fiducia dopo le ultime difficoltà.

«Le sensazioni su Lazio-Juve? Sarà una partita importante per entrambe. Io resto un semplice osservatore, ma è chiaro che tutte e due hanno bisogno di far bene. Che vinca il migliore», ha dichiarato Zoff, con il suo consueto aplomb.

La Lazio, forte del sostegno del proprio pubblico, ha dalla sua il vantaggio del fattore campo. Ma Zoff è convinto che la determinazione e la condizione del momento faranno la vera differenza. Dopo un inizio di stagione complicato, i biancocelesti stanno cercando continuità, e una vittoria contro la Juve darebbe una svolta al loro cammino.

«Chi sarà nelle condizioni migliori, vincerà. Giocare all’Olimpico è un vantaggio per la Lazio, ma il pronostico resta aperto a ogni scenario», ha aggiunto il tecnico.

Zoff ha parlato anche della Juventus, reduce da una pesante sconfitta contro il Como e attesa dal difficile impegno europeo contro il Real Madrid. Nonostante ciò, si aspetta una reazione forte da parte dei bianconeri, che arriveranno a Roma con l’obiettivo di riscattarsi.

«La Juve arriverà determinata. Prima penserà al Real, poi si concentrerà sulla Lazio, ma entrambe cercheranno il risultato pieno», ha sottolineato.

Il commento di Zoff riflette perfettamente il clima che si respira attorno a questa sfida: rispetto, tensione e grande attesa. La Lazio, di fronte ai propri tifosi, vuole dimostrare di poter competere ad alti livelli. Ma per farlo servirà una prestazione solida, concreta e, soprattutto, vincente.

All'Olimpico sarà battaglia vera. E come ha detto Zoff, che vinca il migliore.