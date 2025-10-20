Lazio, testa alla Juve: chance per Isaksen e non solo

Lazio, si torna all’Olimpico: contro la Juventus senza Castellanos e Rovella. Il tecnico dei biancocelesti deve prendere decisioni importanti

Dopo il pareggio prezioso ottenuto sul campo dell’Atalanta, la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a tornare in campo allo Stadio Olimpico per affrontare la Juventus di Igor Tudor. Una sfida importante per il prosieguo del campionato, che arriva in un momento delicato per i biancocelesti, ancora alle prese con diversi problemi di formazione.

Il tecnico toscano dovrà infatti rinunciare a Castellanos, Rovella e Cancellieri, usciti acciaccati o non ancora recuperati dai rispettivi infortuni. Proprio Cancellieri, costretto a lasciare il campo nel primo tempo della gara di Bergamo per un problema muscolare, non sarà della partita. Restano fuori anche i due giocatori non inseriti in lista, Dele-Bashiru e Gigot, con il primo comunque in via di recupero.

Lazio, situazione infermeria e probabile formazione

In difesa, la Lazio spera di ritrovare Luca Pellegrini, fermo dalla sfida contro il Genoa a causa di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio. Tuttavia, le sensazioni restano caute e Sarri potrebbe confermare la stessa linea difensiva vista a Bergamo, composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares, a protezione di Provedel.

A centrocampo, il tecnico biancoceleste dovrebbe ripartire dal trio formato da Guendouzi, Cataldi e Basic, quest’ultimo in vantaggio su Vecino, che ha da poco collezionato la sua prima presenza stagionale in campionato. Una mediana solida ma dinamica, fondamentale per contrastare la fisicità della Juventus e garantire equilibrio tra le fasi di gioco.

Lazio, in attacco chance per Isaksen dal primo minuto

Il reparto offensivo della Lazio presenta le novità maggiori. In assenza di Castellanos, Sarri potrebbe dare una nuova occasione dal primo minuto a Isaksen, schierandolo sull’esterno destro nel suo classico 4-3-3. Al centro dell’attacco spazio a Dia, mentre Zaccagni agirà come sempre sulla corsia mancina. Restano inizialmente in panchina Pedro e Noslin, pronti a subentrare nella ripresa per dare freschezza e imprevedibilità.

La Lazio, dopo il punto conquistato a Bergamo, punta a ritrovare la vittoria davanti ai propri tifosi. Una prestazione convincente contro la Juventus sarebbe fondamentale non solo per la classifica, ma anche per ritrovare fiducia e continuità in una fase cruciale della stagione. Sarri chiede intensità, equilibrio e concretezza: ingredienti indispensabili per tornare a far volare la Lazio. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste