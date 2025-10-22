Infortunio Rovella, buone notizie per la Lazio: il centrocampista sta migliorando e punta a rientrare per quella partita. Il punto sulle sue condizioni

Infortunio Rovella: migliorano le condizioni, possibile rientro prima della sosta. Buone notizie per il centrocampista della Lazio e per Sarri.

Arrivano segnali incoraggianti riguardo all’infortunio di Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio alle prese con un fastidioso problema di pubalgia. Come riportato dal Corriere dello Sport, la terapia conservativa intrapresa nelle scorse settimane sta dando i frutti sperati, e negli ultimi giorni le sensazioni sono diventate sempre più positive. L’obiettivo del giocatore, adesso, è tornare a disposizione prima della sosta di novembre.

L’infortunio di Rovella si trascina da inizio stagione, con un peggioramento evidente dopo il derby. In seguito a diversi consulti specialistici, il centrocampista classe 2001 aveva inizialmente valutato la possibilità di ricorrere all’intervento chirurgico, ma alla fine ha preferito evitare l’operazione, optando per un percorso di recupero più conservativo. Una scelta delicata, ma che al momento sembra essere stata quella giusta.

Attualmente Rovella sta seguendo un rigido protocollo riabilitativo presso il centro sportivo di Formello, sotto l’attenta supervisione dello staff medico della Lazio. Il lavoro si concentra su esercizi mirati per alleviare il dolore e rafforzare la muscolatura dell’area pubica, con l’obiettivo di evitare ricadute. Nonostante i progressi, la società mantiene un atteggiamento prudente: nessuna corsa contro il tempo e nessun rischio verrà preso per anticipare i tempi di recupero.

L’infortunio di Rovella ha rappresentato un’assenza pesante per la squadra di Maurizio Sarri, soprattutto in un momento in cui il centrocampo biancoceleste ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Le qualità tecniche e tattiche dell’ex Monza sarebbero state fondamentali per gestire meglio il possesso e dare maggiore equilibrio alla manovra. Il suo rientro, anche solo parziale prima della sosta, sarebbe una notizia importante per l’allenatore e per l’intera rosa.

In vista di un calendario che si farà sempre più fitto tra campionato ed Europa, il pieno recupero di Rovella diventa una priorità. La Lazio spera di riaverlo almeno a disposizione in panchina nelle prossime settimane, ma tutto dipenderà dalla risposta del suo fisico ai carichi di lavoro progressivi.

L'evoluzione dell'infortunio di Rovella verrà monitorata giorno dopo giorno, ma il clima è più sereno rispetto a qualche settimana fa. Una notizia che fa ben sperare sia lo staff tecnico che i tifosi biancocelesti.