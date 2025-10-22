Lazio, il mercato è solo un semplice alibi per Sarri? Sentite questo ex tecnico - Lazio News 24

Lazio, Maifredi su Sarri: «Il mercato non sia un alibi»

L’ex allenatore Luigi Maifredi è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, offrendo un’analisi schietta sulla situazione attuale della Lazio. In particolare, ha parlato delle difficoltà affrontate da Maurizio Sarri, tra un mercato estivo praticamente fermo e una lunga lista di infortuni che ha condizionato l’inizio della stagione 2025/2026.

Secondo Maifredi, nonostante le problematiche oggettive, l’allenatore biancoceleste non dovrebbe usare il mercato come scusa. «Quando arrivi in una squadra come la Lazio, puoi discutere prima dell’inizio della stagione, ma poi devi adattarti alla realtà che ti trovi a gestire», ha dichiarato l’ex tecnico. «Sarri sapeva dove stava andando: la Lazio è un club importante, ma con limiti noti in fase di mercato. Non può permettersi di recriminare continuamente, altrimenti rischia di trasmettere insicurezze all’interno dello spogliatoio».

Maifredi ha poi sottolineato un altro aspetto che, a suo dire, sta mancando: la passione. «Non vedo la felicità di allenare la Lazio nei suoi occhi. Capisco che con una rosa diversa potrebbe ottenere di più, ma adesso ha questi giocatori e deve lavorare per uscire da una situazione negativa».

Lazio, il problema infortuni secondo Maifredi

L’intervista si è poi spostata sul tema degli infortuni muscolari, una vera e propria emergenza in casa Lazio in questo avvio di stagione. «Io, durante la mia carriera, ne ho avuti pochissimi», ha ricordato Maifredi. «Il lavoro svolto durante il ritiro è fondamentale. Se ci sono tanti stop muscolari, qualcosa non sta funzionando, forse nello staff tecnico o forse nello stile di vita dei calciatori. Bisogna capire se vivono davvero come atleti».

Il momento in casa Lazio è delicato: tra una classifica complicata, le critiche interne ed esterne, e una rosa ristretta dalle difficoltà sul mercato, Sarri è chiamato a dare una svolta. Come ricorda Maifredi, però, servono meno scuse e più concretezza.

Intanto, le ultime notizie sulla Lazio continuano ad alimentare il dibattito: dal caso Gila alle sirene di mercato per Castellanos, il futuro resta incerto. Ma il presente, per la Lazio, passa da una sola cosa: ritrovare equilibrio e motivazione, a partire da dentro lo spogliatoio.

