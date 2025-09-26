Tavares, critiche nei confronti dell'esterno della Lazio. Sentite cosa ha detto quell'ex biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, critiche dure da Di Canio: «Tavares non ha intelligenza calcistica». La situazione

Le prestazioni della Lazio continuano a far discutere, soprattutto dopo il pareggio nel derby contro la Roma. Tra i più critici nei confronti della squadra di Maurizio Sarri, c’è l’ex attaccante Paolo Di Canio, che dagli studi di Sky Sport ha espresso giudizi particolarmente severi, con un focus mirato su Nuno Tavares.

Di Canio, noto per la sua schiettezza, non ha risparmiato parole pesanti sul terzino portoghese: «Senza l’errore di Tavares il derby sarebbe finito in parità» ha esordito l’ex numero 9 della Lazio, riferendosi all’episodio che ha cambiato il volto della partita. «Si sa che Tavares non ha un’intelligenza calcistica spiccata, pur avendo magari la falcata a campo aperto. Ma deve capire che con certi avversari non puoi permetterti leggerezze del genere.»

Secondo Di Canio, Tavares ha mostrato ancora una volta le sue difficoltà nella fase difensiva, soprattutto quando pressato: «Se la Roma ti viene a pressare e Tavares non trova la diagonale preventiva, finisce che fa danni. Oggi avrebbe dovuto spostare la palla e spazzarla via. Invece ha perso lucidità, mettendo in difficoltà tutta la linea difensiva.»

La critica si è poi estesa anche a Sarri: «Un allenatore come Sarri dovrebbe conoscere le caratteristiche dei suoi giocatori. Se Tavares avesse davvero quella lettura tattica, l’Arsenal non te lo avrebbe lasciato andare a 4 milioni.» Un’affermazione che mette in discussione non solo il valore del giocatore, ma anche la gestione tecnica da parte del mister toscano.

L’arrivo di Tavares alla Lazio era stato accolto con entusiasmo, nella speranza di aggiungere spinta e qualità sulla fascia sinistra. Tuttavia, le recenti prestazioni non hanno convinto né la critica né parte della tifoseria. Il derby ha evidenziato limiti sia tattici che mentali, aspetti che la Lazio dovrà correggere in fretta per non compromettere ulteriormente la stagione.

Con il calendario fitto e le sfide decisive all’orizzonte, sarà interessante capire se Sarri continuerà a puntare su Tavares, o se cercherà alternative più affidabili per garantire equilibrio e solidità alla sua Lazio.