Lazio, l'ex Di Canio insignito del premi Scopigno e Pulici

Lazio, l’ex attaccante biancoceleste Paolo Di Canio insignito del premi per la sezione commento tecnico: «Le emozioni che sto provando…»

Un riconoscimento di grande prestigio è stato consegnato nella giornata odierna a Paolo Di Canio, insignito del premio per la sezione commento tecnico nell’ambito dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici 2024/2025, manifestazione che celebra eccellenze del mondo calcistico e giornalistico.

L’ex calciatore e oggi apprezzato opinionista televisivo ha accolto con emozione il riconoscimento, sottolineando come la giornata sia stata molto più di una semplice premiazione. Le sue parole:

PAROLE – «Sono venuto per ritirare questo premio, ma le emozioni che sto provando vanno oltre questo riconoscimento. Si sono susseguiti momenti particolari, far parte di questa mattinata è motivo di orgoglio. Vedere la Lazio del ’74, parlare di Maestrelli, sono emozioni incredibili che abbiamo ricordato in maniera dolce e delicata, a prescindere dal campanilismo. È stato ricordato Scopigno che ha fatto un’impresa incredibile, vi ringrazio non solo per il premio ma per le emozioni vissute».

