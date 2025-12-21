News
Lazio Cremonese, settimana da ricordare per Gila! Il difensore spagnolo prima diventa papà di due gemelle, poi festeggia un traguardo particolare con i biancocelesti
Lazio Cremonese, settimana da ricordare per Gila! Il difensore era diventato papà alla vigilia del match, mentre ieri ha ragigunto un traguardo con i biancocelesti
Con la presenza nel match contro la Cremonese, terminato sullo 0-0, Mario Gila ha raggiunto un traguardo significativo con la maglia della Lazio: 100 presenze ufficiali in biancoceleste. Un numero importante per il difensore spagnolo, diventato ormai una colonna del reparto arretrato laziale.
Il centrale classe 2000 era reduce dalla squalifica per proteste rimediata all’Olimpico contro il Bologna, che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Parma. Contro la Cremonese, però, Gila è tornato dal primo minuto, riprendendosi il suo posto al centro della difesa al fianco di Alessio Romagnoli, costretto a stringere i denti nonostante qualche problema fisico.
Per Gila si tratta di un momento particolarmente speciale anche fuori dal campo. Nella giornata di giovedì, infatti, il difensore biancoceleste è diventato papà di due gemelli, Ares e Vittoria, un evento che rende ancora più significativo il traguardo delle cento presenze raggiunto all’Olimpico.
Prima dell’espulsione rimediata nelle scorse settimane, Mario Gila era stato l’unico giocatore di movimento della rosa a essere sempre partito titolare in stagione, a conferma della centralità del suo ruolo nello scacchiere di Maurizio Sarri, allenatore che ne apprezza affidabilità, concentrazione e capacità di impostazione.
Nel dettaglio, le 100 presenze di Gila con l’aquila sul petto sono così distribuite: 71 in Serie A, 4 in Champions League, 15 in Europa League, 3 in Conference League, 5 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana. Un percorso di crescita costante che certifica l’importanza del difensore spagnolo nel presente e nel futuro della Lazio.
