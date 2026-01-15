Verso Lazio Como, si accosta il match casalingo! Il momento attuale dei lariani: i dati

Verso Lazio Como, nuova settimana e nuovo appuntamento nello sfondo per i biancocelesti! Ecco come arrivano i lariani all’Olimpico: i numeri

Oltre alle dinamiche di calciomercato, in casa Lazio l’attenzione è già proiettata sul prossimo impegno di campionato. Lunedì 19 gennaio alle ore 20:45, i biancocelesti torneranno in campo allo Stadio Olimpico per affrontare il Como, in una sfida che nasconde più insidie di quanto possa sembrare.

Il Como arriva nella Capitale con un’identità ben definita e con numeri che raccontano una squadra organizzata, capace di gestire il pallone e di imporre il proprio ritmo. Un avversario da non sottovalutare, soprattutto in una fase delicata della stagione.

Lazio Como, i numeri stagionali dei lariani

Dopo 19 partite di campionato, il Como ha messo a segno 27 gol, subendone soltanto 13, dato che evidenzia una buona solidità difensiva. Non si tratta di una squadra che punta solo sull’attacco, ma di un collettivo equilibrato, attento alla fase di non possesso e ben messo in campo.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il possesso palla medio, che si attesta sul 60,4%: un valore elevato, che colloca i lariani tra le squadre più propositive del torneo. A questo si aggiunge una percentuale di passaggi riusciti dell’85%, indice di qualità tecnica e pulizia nella costruzione dal basso.

Lazio Como, qualità offensiva e dati sui tiri

Sul piano offensivo, il Como mostra buoni numeri anche nella finalizzazione. Il 46% dei tiri tentati termina nello specchio della porta, segnale di una squadra che cerca soluzioni ragionate e non forzate. La manovra è spesso manovrata, con l’obiettivo di arrivare al tiro nelle migliori condizioni possibili.

Questi dati rendono la sfida Lazio Como particolarmente interessante dal punto di vista tattico, perché mettono di fronte una squadra abituata a controllare il pallone e una Lazio chiamata a essere efficace sia nel pressing sia nelle transizioni.

Lazio Como, duelli, contrasti e disciplina

Analizzando il lavoro senza palla, il Como ha vinto il 57% dei contrasti e il 49% dei duelli, numeri che raccontano una squadra aggressiva ma ordinata. Sul fronte disciplinare, i lariani hanno commesso 284 falli, subendone 224, con un bilancio di 45 cartellini gialli e 2 rossi.

Statistiche che evidenziano intensità e competitività, ma anche una discreta capacità di restare dentro i limiti. Dati che, come riportato da statistiche ufficiali di campionato, aiutano a comprendere il profilo dell’avversario che attende i biancocelesti.

Lazio Como, una gara da preparare con attenzione

La Lazio dovrà quindi affrontare il match con grande concentrazione, consapevole di trovarsi davanti una squadra strutturata e con idee chiare. La sfida non sarà soltanto una questione di valori tecnici, ma anche di gestione dei ritmi e dei momenti della partita. All’Olimpico servirà una prestazione completa per avere la meglio su un Como che, numeri alla mano, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque.

